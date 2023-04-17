台新人壽推臺幣利變保險 主打財產保障與傳承族群

從去年聯準會貨幣政策影響，美元匯率劇烈波動，到今年土耳其的強震等意外，都顯示民眾正處在不穩定的年代，且風險與意外沒有先來後到，更是突顯保險規劃的重要性。台新人壽推出臺幣計價的利率變動型保險，透過彈性的繳費年期及每年有機會享有的增值回饋分享金，增加保額鞏固保障或者作為現金流來源。台新人壽董事長蔡康提醒，面對充滿不確定的大環境與經濟情勢，民眾宜提前檢視目前財務規劃，特別是擔心承受外幣匯率波動風險的民眾，可藉由臺幣利變型保險來做好資產保全。

台新人壽新推出的「台享富多」利率變動型終身壽險以及「台保傳家」利率變動型終身保險，均以新臺幣計價，讓民眾在規劃臺幣資產配置時可以免除匯兌風險。其中「台享富多」利率變動型終身壽險提供躉繳、2年期與3年期等三種繳費方式，提供0至70歲民眾投保，壽險保障終身(至110歲)，保額最低10萬元上限6000萬元；「台保傳家」利率變動型終身保險則提供6年期繳費保障終身，同樣提供壽險保障至110歲，從0-74歲皆可投保，保額最低20萬元最高6,000萬元。對於希望加速補足家庭保障缺口的民眾來說，可善用其彈性的繳費方式發揮最大效益。

除了臺幣支付的共同特色，「台享富多」利率變動型終身壽險以及「台保傳家」利率變動型終身保險，每年有機會享有增值回饋分享金，保戶可以運用此機制，按照本身需求選擇讓保額增值長大，或是領回作為穩定現金流的一部分；對有資產傳承需求的民眾來說，建議透過保額增值的方式，讓傳承的效益最大化。此外，繳費6年的台新人壽「台保傳家」利率變動型終身保險提供繳費期間內，若因疾病或傷害而導致第二至六級失能者，將可享有保險費的豁免，讓該保單強化家庭保障需求的功能不中斷。

蔡康表示，利率變動型保險兼具保障與資產累積效果，建議有壽險保障缺口的民眾，可以善加運用這類商品補足。另外，面對高通膨時代，利率變動型保險因具有宣告利率機制，透過增值回饋分享金可讓保額和資產都有機會增值，不論是年輕族群要趁早準備壽險保障、退休族想要兼顧資產不被通膨侵蝕與傳承，都適合透過臺幣利變型保險為各階段的人生目標預先做好規劃，建構美滿的人生。