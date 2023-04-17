法人看匯價…年底29元

美國通膨趨緩提振市場信心，也削弱美元指數的支撐力道，激勵亞幣近期普遍走揚。展望後市，外資法人普遍正面看待新台幣目前走勢在壽險避險操作、美元震盪等因素下將持續走強，預估到今年底、明（2024）年初，新台幣兌美元匯率將一路走升至29元附近。

事實上，目前外資圈紛紛看旺新台幣後續走勢將不斷強勁，第2季或第3季就將升破30元大關，並一路走強至明年第1季，屆時匯率如巴克萊銀行估計將來到29.8元、瑞士寶盛集團29.5元、法國巴黎銀行29.3元、野村與美銀同為29.2元、ING國際市場部估計甚至更將來到28元。

美銀指出，近月美聯準會的鴿派升息結果導致全球美元走弱，加上出口環境仍然疲軟，新台幣後市主要的支撐力道將來自於壽險公司避險活動的增加（出售美元兌新台幣的遠期合約），還有美國利率波動對台股估值的正面影響。

預計新台幣兌美元即期匯率仍將與那斯達克指數的走勢高度相關，美銀評估今年第2季至明年第1季四個季度的新台幣兌美元將一路上漲，各來到30.25元、29.95元、29.5元、29.2元。

瑞銀財管CIO表示，歐美金融體系日前相繼發生財務危機，使美元波動加劇，牽動新台幣等亞幣走勢。儘管全球銀行業存在不確定性，但亞太貨幣兌美元最近幾周仍溫和上漲。