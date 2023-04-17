以房養老 業務陷低迷

據金管會截至今年第1季底統計，國銀以房養老核貸6,957件、395億元，各季增3.88%及4.56%，季增件數與金額增幅同步下探該統計來的同期新低，銀行主管說，老人對以房養老接受度本來就低、今年首季長假多、又加上升息，三重打擊讓業務動能陷入低迷。

目前共15家銀行承辦以房養老業務，業績前六大者是合庫、土銀、台企銀、第一銀、華南銀和台銀，清一色全是公股行庫，六家合計承辦件數和核貸額市占率達97％至98%，意味著另外九家業績慘澹。

銀行主管私下坦言，以房養老本來就是配合政策性的業務，只能各行庫分行下業績去推，但老人接受度低，加上升息讓「以房養老」每月生活費縮水速度加快，老人申貸意願更進一步下降。

以市占率約近四成、高居第一的合庫來看，去年3月央行開啟升息循環前，合庫一段式以房養老年息1.73%，今年至今已升到2.356%，利率調升0.626個百分點，貸款息一路走揚、讓老人每月需支付的利息增加，加速壓縮每月領出的生活費。

銀行主管解釋，以房養老的貸款息需按月繳付，每月實領金額會逐月遞減，利息收取上限是銀行月定額撥款金額的三分之一，到了貸款後期，每月領取金額就會減少。

以60歲老人、拿市價1,800萬房子抵押、借款30年，最高核貸成數七成約1,260萬元來看，首月可實領3.5萬元，但因第二期後需開始付息、應還利息每月會增加，每月實領金額就會逐月減少，每月扣息上限是1.1萬元。

當貸款息是1.73%，老人會在領息第18.3年時，利息剛好扣除到1.1萬元的上限，超過利息開始掛帳，這時候老人月實領生活費會降到2.4萬元；但當貸款息攀升到2.356%時，老人在13.5年時，就得開始領2.4萬元，等於提早了4.8年降低了生活品質。