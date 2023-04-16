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「以房養老」月生活費加速縮水 首季申貸額探同期新低

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會截至今年第一季底統計，國銀以房養老核貸6957件、395億元，各較上季增3.88%及4.56%，季增件數與金額同步下探該統計來的同期新低。記者杜建重／攝影
據金管會截至今年第一季底統計，國銀以房養老核貸6957件、395億元，各較上季增3.88%及4.56%，季增件數與金額同步下探該統計來的同期新低。記者杜建重／攝影

金管會截至今年第一季底統計，國銀以房養老核貸6957件、395億元，各較上季增3.88%及4.56%，季增件數與金額同步下探該統計來的同期新低，銀行主管說，老人對以房養老接受度本低、今年首季長假多、又加上升息，三重打擊讓成長動能陷入低迷。

目前共15家銀行承辦以房養老業務，業績前6大者是合庫、土銀、台企銀（2834）、第一銀、華南銀和台銀，清一色全是公股行庫，6家合計承辦件數和核貸額市占率達97~98%，意味著另外9家業績慘澹。

銀行主管私下坦言，以房養老本來就是配合政策性的業務，只能各行庫分行下業績去推，但老人接受度低、推展本不易，加上升息讓「以房養老」每月生活費縮水速度加快，老人申貸意願更進一步下降。

以市占率約近四成、高居第一的合庫來看，去年3月央行開啟升息循環前，合庫一段式的以房養老年息是1.73%，今年至今已攀升到2.356%，利率調升了0.626個百分點，貸款息一路走揚、讓老人每月需支付的利息增加，加速壓縮了每月領出的生活費。

銀行主管解釋，以房養老的貸款息需按月繳付，每月實領金額會逐月遞減，利息收取上限是銀行月定額撥款金額的1/3，到了貸款後期，每月領取金額就會減少。

以60歲老人、拿市價1800萬房子抵押、借款30年，最高核貸成數7成約1260萬元來看，首月可實領3.5萬元，但因第2期後需開始付息、應還利息每月會增加，每月實領金額就會逐月減少，每月扣息上限是1.1萬元。

當貸款息是1.73%，老人會在領息第18.3年時，利息剛好扣除到1.1萬元的上限，超過利息開始掛帳，這時候老人月實領生活費會降到2.4萬元；但當貸款息攀升到2.356%時，老人在13.5年時，就得開始領2.4萬元，等於提早了4.8年降低了生活品質。

據各銀行公告，目前以房養老利率最低是2.2~2.3%左右，但也有銀行大舉拉升到逾3%，市場預料，就算央行6月停止升息，在利率仍續維持現狀下，以房養老業務恐陷低迷成長。

據金管會統計，今年第一季底共15家國銀以房養老累計核貸件數6957件、較上季增3.88%，核貸金額394.98億元、季增4.56%，件數和金額均下探該統計來的同期成長最低，前六大行庫來看，僅合庫成長動能仍在，其餘都與上季略維持持平或衰退，甚至如去年業績翻倍的台銀，首季也回到基本盤。

以房養老 合庫 金管會

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