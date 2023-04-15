政大地政攜法界專家 共討徵收制度

鑒於多年以來徵收相關的執行與實務問題爭議不勝枚舉，各界對於先行區段徵收、徵收正當行政程序等徵收法制問題的檢討聲浪不絕於耳，土地徵收相關議題更是地政學系的核心專業領域之一，國立地政治大學地政學系於60周年之際，今（15）日與全國律師聯合會環境法委員會、財團法人世聯倉運文教基金會、社團法人台灣人權促進會合辦「徵收法制及司法實務研討會」。

會中來自各界專家分別針對「區段徵收與市地重劃」、「先行區段徵收與都市計畫」、「徵收之正當行政程序」、「土地改良物一併徵收之問題」、及「徵收公益性及必要性評估制度與司法審查」等課題進行探討。

與會貴賓全國律師聯合會環境法委員會副主委吳佳潓與財團法人世聯倉運文教基金會董事長黃仁安，在致詞時均表達出台灣徵收制度健全化的重要性。同是地政學系系友的監察院委員施錦芳在致詞時亦強調，基於21世紀的人權法制精神，台灣的土地行政與制度更應強化財產權的保障。

政大地政學系孫振義主任在活動開場時更表示，徵收制度不但涉及國家建設，更嚴重影響著民眾的財產權剝奪與保障課題。此研討會活動的發起，是研討會主辦負責人地政學系李明芝教授在執行國科會「先行區段徵收的制度問題及司法審查」計畫過程，萌生邀集法學各界共同討論的想法，方促成「徵收法制及司法實務研討會」之舉辦。