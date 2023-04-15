2023年Q2投資策略 三大銀行傳授這幾招可「趨吉避凶」

美國聯準會暴力升息將於今(2023)年第2季畫下句號，對於第2季投資展望，國泰世華銀行、瑞士銀行與滙豐銀行近期均在第2季投資研究報告裡指出，經濟復甦之路顛簸、金融市場波動恐將難以避免，但美國升息進入尾聲後，預期美元走勢偏弱，並將支撐全球債市表現。

國泰世華銀行在2023年第2季投資研究報告中表示，聯準會暴力升息的遞延效應正在發酵，經濟復甦之路仍顯顛簸，市場不容過度樂觀，配置上應以大型龍頭企業股和高品質債券為優先考量。

國泰世華銀指出，目前美國2年期公債殖利率約為4%，對應到同天期的高評級債券上，通常就有5%較高的殖利率與較佳的信評，可為投資人的資產撐起一把保護傘。根據歷史經驗推估，美國10年公債殖利率可望在升息終點前觸頂回落，若想追求額外的資本利得，隨著聯準會升息步伐進入九局下半，不妨把握貨幣政策可能進一步轉向寬鬆的前夕，拉高債券存續期間，鎖住高殖利率、穩定賺取利息之餘，日後還有機會賺進價差。

在債市方面，通膨壓力下降、聯準會升息步伐趨緩，加上市場震盪依舊，高評級債具進可攻退可守的優勢。匯率方面，聯準會急速升息時點已過，利差優勢鈍化下，美元未來偏弱看待。

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele分析，瑞銀維持不看好股票的觀點，並建議在美國市場和成長股之外進行多元化配置。在全球策略中依然看好債券，相對於高收益債券，更青睞高評級（政府）債券、投資級債券以及可持續債券。此外也看好新興市場債券。

隨著美國經濟增長放緩日益明顯，瑞銀認為投資者應考慮債券的投資機會，為政策利率見頂做好準備。考慮到債券的收益率不錯，且具有在經濟下滑時有望實現資本利得，瑞銀認為優質固定收益領域中存在機會，因此看好高評級（政府）和投資級債券，也看好可持續債券。同時，由於增長前景改善及美元趨貶，瑞銀認為新興市場債券具有投資價值。

滙豐銀行近日舉行2023年第2季投資展望說明會時表示，預計美國聯準會將於今年6月結束升息周期，並於2024年第2季開始降息，利率見頂將支撐全球債券市場表現。滙豐對全球投資等級企業債券持全面偏高比重配置，以鎖定較高殖利率，並偏好中期債券。在股票投資方面，滙豐最看好亞洲股市，預期中國強勁的消費復甦和提振成長的政策將有助於今年亞洲市場前景。

此外，滙豐認為美元已經見頂，預計美元在今年下半年轉弱，將為亞洲股債和貨幣消除不利因素。