傳凱基併群益證 雙方澄清

市場傳出開發金控旗下凱基證券將併購群益證券，雙方昨（14）日均透過股市觀測站澄清此為子虛烏有。熟知內情人士表示，坊間有人刻意散布不實訊息已一個星期，影響行情意圖明顯。

群益證昨日股價帶量大漲9.6%收13.7元，創逾九個月來高點，成交張數超過2萬張，是前一交易日12倍之多，市場謠傳與凱基證洽談併購有關。

以盤後券商進出來看，買超前五大分點依序為統一南京、永豐金信義、國票安和、富邦大墩、永豐金敦南，買超547張至1,218張不等；賣超前五大分點分別為新加坡瑞銀、富邦仁愛、港商野村、美商高盛、永豐金板盛，賣超227張至441張間。

業內分析，雖然富邦金成功併入日盛金後，旗下富邦證加計日盛證市占急起直追，經紀市占率分居二、六大的凱基證與群益證若能合併，確實有利穩固產業地位，但近來高頻交易盛行，在這板塊經營有聲有色的凱基證應會先強化相關業務，而非盲目併購。

知情人士指出，群益證經營績效良好，先前會傳出與群益期貨、群益投信連同宏泰人壽一起出售，主要是宏泰人壽的問題所致，隨近來全球央行快速升息，傳出有幾家壽險業再度面臨增資問題，因此就算大股東宏泰集團想退出金融業，打包處理才是上策，不可能獨自出售群益證，況且目前宏泰人壽並不缺資金。

據了解，群益證內部甚至考慮併購其他券商，因此沒有出售打算。近年來群益證強化體質，在自營及經紀業務都交出亮麗成績，今年第1季獲利出色，位於元大、富邦、凱基等金控券商之後排名第四，亦為獨立券商第一，可能因此成為外界覬覦目標。