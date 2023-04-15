雷仲達掌兆豐 林謙浩接合庫

公股高層大地震，林謙浩接合庫金董座。（本報系資料庫） 公股行庫高層大地震。市場傳出，行政院已內定，由合庫金控董事長雷仲達出任兆豐金控董事長，合庫金董事長一職，將由台灣企銀董事長林謙浩接掌，台企銀董事長則由總經理張志堅暫代，相關人事作業尚未完成，待行政院最後拍板後再於下周正式發布。

消息人士指出，實際交接日期可能要等到6月合庫金改選完成，但因張兆順須先行請辭才能到穩懋擔任獨立董事，這段過渡期間兆豐金可能先以代理董座方式處理，待雷仲達本屆任期結束後到任。相關人事目前擬定如上，若政院最後一刻未調整，即下周照擬定版本發布。

林謙浩因為領導台企銀績效斐然，去年獲利破百億創歷史新高翻倍成長，績效表現獲得肯定，且林謙浩也是檯面上公股金融機構董事長中最年輕的，因此林謙浩循過去台企銀董座轉任合庫金董座的軌跡，獲拔擢出任合庫金董座。雷仲達帶領合庫金配合政策成效卓著，甫當選銀行公會理事長，一直都是接掌兆豐金的熱門人選。

至於林謙浩台企銀董座遺缺，據了解，下周公布的人事異動可能不包括在內，可能留待後續再定，將先由總經理張志堅代理。

兆豐金董事長張兆順過去已數度表達辭意，市場盛傳，雷仲達將接任兆豐金董座，近日終於拍板定案。