公股人事異動！雷仲達接兆豐金 林謙浩接合庫金董座

據透露，公股金融機構高層人事下周一（17日）可望有新一波定案，兆豐金控（2886）董事長張兆順請辭遺缺，可望由合庫金（5880）雷仲達接替，雷仲達遺缺可望由台企銀（2834）董事長林謙浩接任，但相關人事作業尚未完成，待政院最後拍板後再於下周正式發布。

消息人士指出，實際交接日期可能要等到6月合庫金改選完成，但因張兆順須先行請辭才能到穩懋擔任獨立董事，這段過渡期間兆豐金可能先以代理董座方式處理，待雷仲達本屆任期結束後到任。相關人事目前擬定如上，若政院最後一刻未調整即下周照擬定版本發布。

林謙浩因為領導台企銀績效斐然，去年獲利破百億創歷史新高翻倍成長，績效表現獲得肯定，且林謙浩也是檯面上公股金融機構董事長中最年輕的，因此林謙浩循過去台企銀董座轉任合庫金董座的軌跡，獲拔擢出任合庫金董座。雷仲達帶領合庫金配合政策成效卓著，甫當選銀行公會理事長，一直都是接掌兆豐金的熱門人選。

至於林謙浩台企銀董座遺缺，據了解，下周公布的人事異動可能不包括在內，可能留待後續再定，將先由總經理張志堅代理。