五大壽險3月初年度保費收入出爐 月增率皆破兩位數

五大壽險公司3月業績表現出爐。根據各家公司統計，3月五大壽險FYP（初年度保費）合計超過400億元，且相較2月，各家公司都有兩位數以上的增長幅度。

資料顯示，國泰人壽（5846）3月FYP及初年度等價保費（FYPE）分別為125億元及49億元，為業界第一，其中，3月初年度保費收入較上月成長39%，同樣穩居業界第一，且為業界唯一超過百億的保險公司。

國壽指出，受投資市場波動影響，民眾偏好可長期穩健理財的金融商品，帶動理財型商品銷售持續成長，投資型商品FYP為69億元，月增58%，美元傳統理財型商品FYP也較2月成長20%。

富邦人壽（5865）3月FYP為98.7億元，月增30.4%，其中利變型及投資型較2月分別成長33.6%及18.9%，前三月FYP合計239.7億元，排名業界第二，表現亮眼。

南山人壽（5874）3月FYP為65億元，較2月也有25%的成長率；中國人壽（2823）3月FYP為62.45億元，較2月成長18%；其中3月美元利變型FYP較2月成長了13%。

新光人壽（5831）3月FYP為50.49億元，較2月大幅成長71%，其中投資型保單FYP為19.43億元，美元利變22.42億元。今年第1季，新壽的FYP合計為98.35億元。

根據壽險公會統計，今年1月，壽險初年度保費僅465億元，為壽險公會2010年公布這項統計以來同期最差水準；今年前二月，壽險業初年度保費合計計974億元、未達千億元水準，年減43.3%。相較前二月，3月五大壽險的業績如倒吃甘蔗、已逐步回穩。

回顧今年前二月，壽險公司業績低迷，壽險公會表示，主要是傳統型保險商品部分，因美國持續升息，提高客戶對於宣告利率調漲的期待，但公司宣告利率調整幅度相對保守，使客戶保持觀望或轉作其他資金用途，導致利變型壽險初年度保費減少，整體傳統型保險商品初年度保費收入較去年同期減少29.6%。

至於投資型保險商品，因投資市場前景不明朗，客戶投資態度也趨保守，加上2022年10月投資型保單高齡條款新制上路，增加銷售難度，使整體投資型保險商品初年度保費收入下滑。