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神秘大買家瘋狂敲進 10年債利率低於預期、跌破市場眼鏡

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行今（14）日標售10年公債，得標利率落於1.205%，低於市場預期的1.23%，並較2月中發行的同年期公債下跌0.5個基本點。聯合報系資料照
中央銀行今（14）日標售10年公債，得標利率落於1.205%，低於市場預期的1.23%，並較2月中發行的同年期公債下跌0.5個基本點。聯合報系資料照

神秘大買家為搶進公債籌碼，不惜血本壓低利率搶標。中央銀行今（14）日標售10年公債，得標利率落於1.205%，低於市場預期的1.23%，並較2月中發行的同年期公債下跌0.5個基本點（1個基本點等於0.01個百分點），全然未反應央行3月升息半碼幅度，令市場跌破眼鏡。

央行今天標售10年公債，金額為300億元，市場原先預期，得標利率將位於1.23%附近，沒想到開標後，利率竟然直直落、只有1.205%。按理說，央行3月再度升息半碼，10年公債的得標利率會比2月中發行的同年期公債利率再高一些，沒想到得標利率不但絲毫沒反應央行升息幅度，甚至還比2月中的利率更低。

因此，10年公債開標後，市場耳語四起，認為10年債得標利率破底，主要是有神秘的銀行大買家不惜血本、壓低利率競標所致。

央行今天受財政部委託標售10年公債，金額為300億元，最後銀行業抱回87.33%，證券業12.67%，票券和保險業全都空手而歸。

一家證券商主管說，「銀行今天得標比率近九成，且出現了不符合市場預期的利率，推測是有大型行庫寫了很低的利率，而寫這樣低的利率，很明顯就是不惜犧牲報酬率，也要一次買足所需的量，反正買回來後就鎖進倉庫裡持有到到期、不用評價，所以利率低一點影響也不大。」

一家票券商主管則說，10年債得標利率確實較預期低了不少，且銀行拿了近九成籌碼，看來銀行篤定，台美央行6月都不會再升息了。

根據聯準會點陣圖，5月將是美國這波激烈升息循環下的最後一次升息，且美國近期公布的數據顯示通膨降溫，因此券商主管認為，不排除是有銀行研判，美國升息腳步就快停下、債券空頭陰霾漸散，才會在今天蜂擁進場搶進公債籌碼。

美國升息 公債 央行

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