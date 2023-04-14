力挺台商回台投資 一銀主辦大井泵浦10.72億元聯貸案

第一銀行（5844）統籌主辦大井泵浦7年期新台幣10.72億元聯貸案，於4月14日辦理簽約，聯貸案係由第一銀行統籌主辦及擔任管理銀行，並邀集臺灣中小企業銀行、彰化銀行、華南銀行、兆豐銀行、臺灣銀行、台中銀行及國泰世華銀行等7家金融機構參貸，本案認貸金額達15.544億元，認貸比率約145%，參貸情形踴躍，最終簽約金額為10.72億元。

本次資金用途主要係用於支應興建高雄環球新廠、建置太陽能發電系統、購置機器設備暨充實中期營運資金，聯貸銀行團將攜手大井泵浦提升產能及走向智慧生產，並以具體行動響應政府歡迎台商回臺投資方案。

一銀表示，大井泵浦成立迄今40餘年，從早期小型工廠轉型為跨國銷售之企業，所生產之產品陸續榮獲臺灣精品獎、國家品牌玉山獎全國首獎、韓國K-Design設計大獎、日本Good Design設計大獎、英國第15屆世界品牌大獎等榮譽，為台灣在地老字號水泵品牌領導廠商。

未來將以台灣為全球營運軸心，在台灣設立研發中心，引進智慧化高效製程及高附加價值產品線，並透過智慧物聯網（IOT）將產線數據分析利用，以及導入自動倉儲系統，優化產能及存貨之管理效率，亦配合政府2050淨零排放政策目標，將產品導入綠色環保設計概念，提高節能效率減少碳排量，且規劃於高雄環球新廠頂部增設太陽能板。