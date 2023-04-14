快訊

群益證發重訊 否認「凱基證將併群益證」

若解放軍攻台？薛瑞福：美國有4大理由出兵保衛台灣

力挺台商回台投資 一銀主辦大井泵浦10.72億元聯貸案

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
第一銀行力挺台商回台投資　統籌主辦大井泵浦10.72億元聯貸案。圖／第一銀行提供
第一銀行力挺台商回台投資　統籌主辦大井泵浦10.72億元聯貸案。圖／第一銀行提供

第一銀行（5844）統籌主辦大井泵浦7年期新台幣10.72億元聯貸案，於4月14日辦理簽約，聯貸案係由第一銀行統籌主辦及擔任管理銀行，並邀集臺灣中小企業銀行、彰化銀行、華南銀行、兆豐銀行、臺灣銀行、台中銀行及國泰世華銀行等7家金融機構參貸，本案認貸金額達15.544億元，認貸比率約145%，參貸情形踴躍，最終簽約金額為10.72億元。

本次資金用途主要係用於支應興建高雄環球新廠、建置太陽能發電系統、購置機器設備暨充實中期營運資金，聯貸銀行團將攜手大井泵浦提升產能及走向智慧生產，並以具體行動響應政府歡迎台商回臺投資方案。

一銀表示，大井泵浦成立迄今40餘年，從早期小型工廠轉型為跨國銷售之企業，所生產之產品陸續榮獲臺灣精品獎、國家品牌玉山獎全國首獎、韓國K-Design設計大獎、日本Good Design設計大獎、英國第15屆世界品牌大獎等榮譽，為台灣在地老字號水泵品牌領導廠商。

未來將以台灣為全球營運軸心，在台灣設立研發中心，引進智慧化高效製程及高附加價值產品線，並透過智慧物聯網（IOT）將產線數據分析利用，以及導入自動倉儲系統，優化產能及存貨之管理效率，亦配合政府2050淨零排放政策目標，將產品導入綠色環保設計概念，提高節能效率減少碳排量，且規劃於高雄環球新廠頂部增設太陽能板。

第一銀行 太陽能發電

延伸閱讀

嘉義市公園2.0之美閃耀世界舞台 光織影舞奪美國謬思設計金獎

華邦200億聯貸案簽約

紅點設計大獎 華碩獲44獎項創新高

拳擊／環球腰帶拳王賽利育哲抗強敵 盼為台灣選手引路

相關新聞

子孫隨侍在側…辜濓松夫人辜林瑞慧今辭世 享壽83歲

中國信託金融控股公司創辦人辜濓松夫人辜林瑞慧女士今（14）日上午11時許，於家中安詳辭世，四位子女及孫子女皆隨侍在側，享...

新光金今年董事改選 30人搶15席次

新光金今年6月股東會將進行董事改選，候選人名單出爐，高達30人要搶15席董事，新光金總經理吳欣儒、前凱基銀行董事長魏寶生...

9檔台股基金4年定期定額報酬率逾五成 每月6千元七年滾出百萬資產

政府普發現金6000元，對於新手投資人來說，台股基金的確最適合作為長期投資入門標的。一是台股作為母國市場，是投資人最熟悉...

加入富邦地球隊 減碳拿好禮

響應今年世界地球日主題「投資我們的星球」，富邦金控以永續為核心，全力奔向綠色，推出「全員Run For GreenTM」...

新光金改選 董事提名爆炸

新光金控將在6月9日召開股東會並改選，昨（13）日董事被提名人名單出爐，新光金大股東吳東進、台新金董事長吳東亮兄弟兩人，...

新光金改選 看名單…熟面孔不少

新光金今年改選，牽涉未來新光、台新金合併動向，新光金部分原始股東聯合台新金董事長吳東亮等力量結盟合作，與新光集團老大、新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦