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國泰證券App「永續專區」 上線半年已逾15萬人使用

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

隨著永續意識高漲，投資人永續投資需求也隨之增加，國泰證券App首創「永續專區」服務，提供投資人在評估標的時，可將企業落實ESG程度納入考量，發揮由下而上的影響力，上線至今已超過15萬人使用，專區涵蓋658家擁有永續報告書之企業。

MSCI ESG與氣候研究部專家指出，隨著全球ESG投資規模擴大到3.6兆美元、占全球資金的8%，各國監管機構也更加重視ESG揭露標準；金管會更規範20億資本額之企業需完成ESG報告書，企業對其重視程度也成為投資市場的焦點。然而，ESG投資過去大多限於機構法人，為了拉近一般投資人與永續的距離，國泰證券透過與臺北大學合作之永續企業評鑑，於「永續專區」中揭露投資人台股庫存的ESG程度，提供投資人在選擇標的時的重要資訊。

永續專區自2022年11月上線至今，獲得高度迴響，使用率逐月提升，其中永續專區以「永續投資圖像化」方式，依據投資人的台股庫存中將投資人的永續影響力分為「種子、幼苗、小樹與大樹」，國泰證券觀察，屬於「Lv4永續大樹」的客戶數超過四成，且年齡層以30-40歲客戶人數最多，除了顯示投資年齡層趨向年輕化，更突顯出年輕族群越趨重視永續的長期價值。

國泰證券希望打造貼近投資人需求的專屬數位投資服務，吸引更多投資人參與資本市場，投資同時也能培養ESG投資素養且參與永續投資，形成「永續正向循環」。未來，國泰證券將持續優化ESG投資服務，透過永續新提案，數位賦能於客戶，透過多元化投資方式來接觸ESG，拉近投資人與永續的距離。

ESG 國泰

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