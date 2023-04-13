新光金董事改選名單出爐 大股東洪家：新光金沉痾已久

新光金控（2888）將在6月9日召開股東會改選，今（13）日董事被提名人名單出爐，一般董事共有24人、獨立董事6人，最終將選出12席董事、3席獨董，名單主要由大股東吳東進、吳東亮兩兄弟掌握，雙方各自足額提名12+3席，晚間大股東洪士琪也發出聲明。

以下為聲明稿全文：

新光集團成立迄今已77年，在前輩們的創業精神及胼手胝足、相互扶持下，造就了許多的成功，也成就了今天的新光金控。

新光金控有最珍貴的品牌、優秀的員工及完整之產品線，然近年經營不彰，績效不如同業，今年前3月累積虧損已逾90億元，更成為唯一有虧損之金控公司，財務持續惡化，令人憂心；又因未適時作出變革致錯失機會，身為新光金長期忠實之股東，至感可惜。新光金控遲未能給予股東一個明確之未來願景，已影響股東信心及支持意願，長此以往，面對主管機關就IFRS17及ICS鉅額增資之要求，經營挑戰將更加嚴峻。

董事會乃為公司之領導決策核心，唯有先改革董事會，才能徹底改變新光金控。適逢今年6月新光金控將全面改選董事，若能把握此改變契機，徹底改組董事會結構以重拾股東對公司之信心，新光金沈痾已久之問題始有被終局解決之可能。因此，幾位主要股東始有共同提名董事人選進行參選並改變新光金董事會結構之想法，因為這是新光金控改革最重要的第一步。

因此，本次由臺灣新光實業(股)公司號召有志改革之股東，共同推派橫跨金控、保險、銀行、證券、法律、財務會計、公司治理等學有專精之董事人選共15名(含3名獨董)，除現有部份董事會成員外，其餘三分之二人選均為集團外部人士，期有更多元及專業人士之加入，引領新光金控整改再造。

新光金控是一上市公司，身負40多萬名股東之託付，期盼這次提名參選以重組董事會，能讓新光金破釜沈舟、大破大立，一步步往好的方向改變，為公司及股東帶來不一樣的未來，創造更長遠穩定之價值，並確保股東、員工及客戶之利益。

維持現狀即是落伍，改革是面對未來挑戰的開始，期盼各位股東支持，以謀新光金控乘風再起，股東福祉得兼。