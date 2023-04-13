聯名卡易主湧換卡潮 2月國泰世華、北富銀新卡大爆量

受到2023年8月Costco卡將易主，從國泰世華銀手上、換到台北富邦銀，雙方已在2月啟動換卡潮，國泰世華銀Costco卡友轉換到cube卡，北富銀則接手開始新發Costco卡，使2月這兩大發卡行聯袂爆出新發卡大量。

據金管會統計，2月國泰世華銀新發卡71萬953張，1月國泰世華銀也新發卡50萬2672張，等於連續兩個月新發卡都破50萬張卡，銀行局副局長林志吉說，國泰世華銀連兩月新發卡量大增，主因是將Costco卡轉成Cube卡所致。

一般發卡行的聯名卡易主，都是先發新卡、再停舊卡，換言之，國泰世華銀從去年12月開始也先發新卡，預估等今年8月Costco卡易主成北富銀後，國泰世華銀也將會有一波較大的停卡潮。

事實上，國泰世華銀2月新停卡數已開始略微增加，2月新停卡數是10萬餘張，預計這波發新卡、停卡的換卡潮將會持續。

接手Costco聯名單位的北富銀，也開始在2月新發Costco卡。據統計，北富銀2月新發卡38萬374張，林志吉說，北富銀新續約Costco卡已開始發新聯名卡所致。

金管會公告2月信用卡數字。受連假期間、消費旅遊刷卡額大幅成長，使2月刷卡達2696億元，光前二月刷卡額5858億元，年增17%，單月和前二月均創史上新高紀錄。

若2月與1月相較，則是略減466億元，林志吉說，主因是一月連假期間，消費旅遊刷卡額大幅成長，二月只有28天又遇到三天連假，有些請款遞延到三月請款，使2月較1月略減，但累計前2月刷卡額5858億元，仍是史上同期新高。