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助攻接軌ICS！金管會鬆綁保險業發債限制 送三大利多

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

為讓保險業者可順利接軌ICS，金管會鬆綁保險發債限制，今宣布允許保險業可發行10年期以上的次順位債券並可列入自有資本，新制對保險業有三大利多，一、保險業籌資能力大增，可因應接軌ICS時的龐大增資需求，二、強化自有資本結構，減輕接軌時的適足率下降壓力，二、次債准計入淨值，將讓保險業者各項投資額增加。

目前保險業只能發行「無到期日」的次順位債，導致保險業發債時，需支付較高的成本；若發行10年期以上的次順位債，因為有到期日、可以吸引較多投資人來買，支付成本也較低。

壽險業者說，接軌ICS時，保險業者可能面臨龐大的籌資需求，業者除了發行現行的「無到期日」次債外，也爭取提前接軌ICS，發行「有到期日」的次債。

保險局副局長蔡火炎說，允許保險業申請發行10年期以上的次債，對業者有兩大影響，一、提升業者籌資彈性，從過去只能發行「無到期日」次債，未來業者可申請發行10年期以上次債。

二、金管會將發布令釋，將業者發行的次順位債，併入「業主權益」項目，依此將會讓與保險業可運用資金連動的各項投資金額「變大」，例如投資股債是可運用資金的35%、國外投資是可運用資金的45%，當可運用資金增加，保險業投資額也會增加。

他解釋，保險業可運用資金=各種準備金+業主權益，當次債併入業主權益，業者發愈多次債，推升業者權益同時，可運用資金也會跟漲；那麼，與可運用資金連動的各項投資額也會變大。

金管會也表示，ICS對可列入自有資本判定有多項條件，因此金管會也依此對保險業發10年期以上次債，增訂六大限制，如禁止自身或關係人持有，例如金控禁止買子壽險發的10年期以上次債、壽險間、壽險和銀行間都禁止彼此投資，避免同一套錢膨脹變成兩個資本。

蔡火炎說，若是國外金融機構「單方面」持有國內保險業發的10年期以上次債就沒此限制；換言之，保險業此有到期日的次債，最大買主可能是大型企業戶、或是國外金融機構等。

保險 壽險業

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