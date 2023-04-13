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保險業放行發10年公司債 金管會：方便籌資

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

保險公司籌資管道增加，即日得申請發行10年以上的公司債券！金管會13日表示，即日開放保險業發行十年以上的公司債券，有利於保險業多元化籌資管道。此外，2月中小企業放款較上月減少82.54億元，鼓勵銀行在兼顧風險控管下，向中小企業提供必要的資金。

保險業能發長期債

為了厚實保險業者資本結構及提升籌資彈性，並接軌國際保險資本標準（ICS）的相關規範，金管會放寬保險業得發行10年期以上之長期公司債，並使保險業資金定義符合實務運作。

但金管會指出，有以下限制：利息不得隨著保險公司的營運或財務狀況變動，意味著不能有加碼利息的條件，以免影響企業吸收損失的能力，且長期公司債也「不得為自身或關係人持有」、「非屬金融機構間相互持有」。

金管會修正保險業計算資本適足率的方式，應依損失吸收能力及永續性等性質剛自有資本劃分為T1U（最優良的資本）、T1L及T2三個等級，限額管制的程度也不同。金管會解釋說，自有資本分層制度其實在銀行業行之有年，這次落實到保險業的原因，就是盼保險業者能評估「資本品質」、「籌資成本」等不同。

中小企業放款降低

此外，金管會公布中小企業放款的狀況，截至2月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新臺幣9兆2,685億元，較上月底減少82.54億元。

金管會並表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

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