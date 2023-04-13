國泰資訊開發中心進駐高雄 主攻雲端發展 將招募百位人才加入

金管會將於今年9月放寬金融業委外上雲辦法，可望大幅加速金融業者上雲速度，國泰金控（2882）作為金融業上雲的領先企業，今（13）日於高雄亞灣區正式成立國泰資訊開發中心（Cathay Development Center，以下簡稱CDC），並將其定位為「雲端開發基地」支援全集團雲端開發量能，未來將打造雲端基礎建設，並從應用程式、管理及組織…等面向發展上雲準備，預計招募近百位雲端相關人才加入，有望成為南台灣金融業最大的「雲原生技術人才庫」。

國泰金控副總經理梁明喬表示：「國泰金控將雲端開發量能向南延伸，繼2021年於烏日成立第一座資訊開發中心(CDC)後，今年進駐高雄新創與技術發展重地－亞灣區，成立第二座CDC，透過數據驅動發展保險科技、AI及大數據分析…等業務，並協助集團於台北、台中的雲端開發業務與維運，延續集團Cloud Ready、超前佈署的策略，將導入多雲資源，並採雲/地混合作業模式，逐步實現集團大規模上雲。」

為持續發展全集團數位轉型，培養雲端技術人才，促進在地產業發展，國泰金控為第一家進入亞灣區的金融業資訊開發中心，亞灣區為高雄多功能經貿園區，鄰近港口交通便利，國泰金控希望打造現代且具科技感的辦公室，吸引更多雲端人才加入。目前開放的職缺包含：雲端架構師、雲端開發工程師、雲端數據工程師、雲端數據應用工程師…等八種，薪資水準比照北部，且新人將有三至六個月在北部培訓，培訓後會回到高雄工作。

國泰金控資訊開發中心(高雄)專案協理李健輔表示：「國泰金控領先業界前進高雄，不僅與在地產官學界、新創公司等展開洽商合作，今於高雄同步設立以雲端為主的開發中心，我們希望號召北漂雲端人才與學子回家工作，與國泰一起推動南台灣創新金融科技發展。」

國泰金控看見南台灣的技術軟實力，於去年底與高雄市政府、AWS合作啟動「高雄國泰金AWS國際金融創新中心（KACIFIC）」計畫，推動在地金融科技與雲端技術交流；今年三月，亦積極參與由高雄市政府經發局舉辦的「5G AIoT人才媒合會」，並於會前收到逾80位媒合求職履歷，為收件數最多之企業，提供金融科技與雲端相關等實習及職缺機會，實際接軌業界需求。