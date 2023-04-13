KPMG安侯建業聯合會計師事務所與台灣董事學會今（13）日舉辦【2023安侯建業領袖學院論壇：淨零熱潮下的商機與挑戰】，為董監事分析國際永續趨勢以及企業成功案例之經驗。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，去年KPMG針對全球CEO進行調查，發現環境與氣候變遷被視為影響台灣企業的第二大風險。五成的CEO認為，在未來三年內「對社會議題應採取更為積極的態度」將是加速ESG策略發展的關鍵。今年為台灣碳管理的重要行動年度，我國氣候變遷因應法開始施行、相關主管機關的行動落地、國際上的CBAM亦要求企業進行碳揭露與碳確信。如何讓企業永續經營具體落實到減碳目標的執行，亦能持續保持業績成長，是公司治理重要的一環，也是董監事的重要議題。

金管會證期局發行組組長尚光琪提到，金管會於2022年3月3日發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分階段推動全體上市櫃公司於2027年完成溫室氣體盤查，2029年完成溫室氣體盤查之確信，營造健全永續發展(ESG)生態體系。今年金管會持續推動企業積極實踐永續發展，於3月底公布「上市櫃公司永續發展行動方案」，包括：(一)引領企業淨零、(二)深化企業永續治理文化、(三)精進永續資訊揭露、(四)強化利害關係人溝通、(五)推動ESG評鑑及數位化等5大重點，後續金管會將視國際永續發展趨勢及國內實務運作情形逐年滾動檢討修正，結合公、私部門力量，共同協助上市櫃公司邁向永續發展，提升國際競爭力。

KPMG安侯建業執業會計師黃郁婷表示，台灣2050淨零入法，國家的淨零路徑，須由各界一起努力，政策不斷推陳出新，企業除了合乎規定，還會面臨國際品牌的要求，減碳才能提升自己的競爭力。當排碳不是零成本，環境成本內部化，會衝擊企業的獲利能力，如何評估氣候變遷對財務報表帶來的影響，非財務績效的評估，會越來越重要。公司往永續/淨零的路徑之路邁進，策略的制定、系統如何配合，如何回應利害關係人的需求，都需要提早規劃，脫碳轉型不只是風險，從中辨識機會，提早佈局，肯定利大於弊。

KPMG畢馬威財務諮詢董事總經理陳文正認為，企業如何加速脫碳邁向淨零，這已經不是口號而是企業競爭力與生存的關鍵要素之一。連續兩年的KPMG 全球 CEO 前瞻大調查中明確指出環境／氣候變遷風險皆被列為前四大風險議題中，凸顯伴隨著地緣政治及氣候法規法制化的腳步企業的經營成本與風險逐步增加更遑論經濟衰退及通膨壓力的影響。他提到，企業的排碳來源依CDP有碳揭露專案組織研究歸類為範疇一、範疇二及範疇三，也就是直接排放或間接排放源。臺灣再針對用電大戶也就是範疇二的用電規範於2020年底公告了用電大戶條款明定相對用戶的綠電義務及代金機制，但2022年截至11月之統計中，有約18%的再生能源發電量是以轉供予用戶(Corporate PPA)，其次約7%是躉售予再生能源售電業(Corporate PPA)，最後約75%還是躉售予公用售電業(台電FIT)。

另外，依據綠色和平組織推估顯示，若扣除台電FIT與台積電（2330）採購綠電部分，全台灣綠電總量目前僅1.56%進入自由市場交易，若對照國家再生能源憑證中心揭露資訊截至2023年3月底也只有84.4萬張再生能源憑證交易量，反觀2022年全年再生能源發電量約216.32億度，約當可以轉換成2,160萬張再生能源憑證，陳文正認為，如果政府法規與市場機制接軌進度調整，將可以有效解決能源轉型過程中的陣痛議題，進而期待再生能源憑證現貨/期貨市場、VPPA市場、Aggregated CPPA及更多創新方式透過彰顯環境效益價值促進再生能源增加及多元化。

遠東新世紀（1402）永續推行委員會召集人、行政總部總經理鄭澄宇提到，遠東新世紀自1949年成立以來，秉持對於環境永續堅持，透過不斷成長與轉型，至今成為綠色材料領導者。面對全球減碳趨勢，遠東新世紀積極推動淨零轉型並與營運成長策略緊密結合，從各面向推動減碳工程，包含打造陸、海、空廢棄物回收再製技術，不但獲得多項國際大獎肯定，也於今年與品牌合作推出台灣第一批由100%回收聚酯製成之水瓶。此外，於日本建立全球首座淨零排放回收聚酯工廠，並持續增加再生能源使用。遠東新世紀積極發揮產業領導者角色，將創新植基於研發與技術，與品牌商共同打造永續供應鏈。2022年遠東新世紀溫室氣體排放量較基期年(2020年)下降13%，已達成2025年設定之減碳目標近七成，持續朝向2050年淨零排放目標邁進。

研華科技WISE-iEMS智慧能源事業部資深總監林美真表示，降低溫室氣體排放已成為地球與人類存續的關鍵，全球政府紛紛宣示2050年前達到淨零政策目標，企業面臨來自政府／金融投資／國際客戶ESG，淨零、 碳中和、碳減排、CBAM、RE100、碳足跡等要求與挑戰。研華（2395）傾注大量資源於永續營運，立下願景「永續地球的智能推手」，期望透過自身核心能力「物聯網科技」，發展智慧化製造、智慧能源管理系統、智慧化設備管理、智慧化水處理等方案，協助自身、台灣及全球企業順利綠色轉型，永續經營。研華科技WISE-iEMS智慧能源管理系統為一站式的整體智慧能源解決方案，藉由企業碳資產及碳盤查經營管理（ISO14064/ISO14067）、能源管理（含能源申報、ISO50001）、暖通空調能效管理、空壓機能效管理、轉動機械馬達能效管理、水資源能管理六大解決方案，成為企業邁向碳中和旅途上碳管理、能源管理、節能減碳的最佳合作夥伴。

大江生醫（8436） 發言人暨永續長黃千恬表示，大江生醫是國際化的生技設計代工（CDMO）企業，主要產品為保健食品、機能性飲料、護膚品等，並透過差異化的產品設計與研發技術優勢，為品牌客戶設計獨有配方，至今已銷售至全球63個國家。大江生醫於2018年加入RE100倡議，承諾於2030年前使用100%的再生能源；隨後於2019年加入EP100，致力於2040 年將能源生產力提升35%；更於2021年通過SBTi目標審核，朝範疇一、二的絕對排放量減少51%，範疇三排放量減量15%邁進。最終預計於2040年前達成淨零碳排。2022年大江生醫首度參與碳揭露計畫（ CDP），獲得B級評等；2023年亦獲得標普全球（S&P Global）企業永續評比（CSA）總分55分，排名同產業前13%之領導成績。