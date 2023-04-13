上海商銀與犇亞證券聯手 推動ETJ易通金圈存交易機制

上海商銀（5876）與犇亞證券合作推出證券圈存交易機制，召開「犇亞易通金，圈存金安心」合作記者會，以犇亞證券旗下服務平台「ETJ易通金」作為業界先鋒，推出證券圈存交易帳戶，證券下單，銀行先行帳戶圈存，保障投資安全，犇亞證券亦規劃豐厚獎品作為圈存機制的消費者體驗鼓勵，更邀請藝人安心亞擔任品牌大使，共同推廣投資安全的重要性。

隨著股市熱絡，近幾年來參與股市的投資人增多，除了對賺錢的渴望，如何安心投資，是年輕人投入股市不得不重視的課題。為了讓投資大眾理解安全投資的重要性，避免過度投資，以致產生重大損失，甚至發生違約交割，上海商銀與犇亞證券攜手合作圈存交易機制，希望加強投資人特別是年輕投資族群能有正確理財觀，謹慎投資，累積人生第一桶金。

「ETJ易通金」在交割戶開戶作業，結合上海商銀提供的Cloud Bank 數位帳戶，無須臨櫃，透過手機或電腦即可完成線上開戶作業，提供線上開戶的便利性，除了手續便利，上海商銀更提供了優惠的利率及手續費，目前上海商銀數位帳戶可享30萬以內優惠利率1.96%，如果滿足加碼條件，最高可以達50萬，同時提供每月10次跨行提款／跨行轉帳免手續費，犇亞證券易通金結合上海商銀數位帳戶，希望提供廣大投資人一個安心投資的帳戶與管道，投資人可享有犇亞易通金圈存式電子交易的手續費超優惠折扣，且可獲得各式豪禮抽獎機會，配合上海商銀數位帳戶做為交割帳戶，再享上海商銀數位帳戶存款各項優惠，是投資大眾的最佳選擇。

上海商銀近年積極配合金管會推動普惠金融與提升金融服務效率的政策，持續投入資源發展數位金融，更展開跨業合作，致力協助證券商發展證券交割業務，包含台股交割業務、國外股市複委託交割業務及證券商分戶帳業務，希望提供證券商及投資人一個安全穩定及便利的金流平台。