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兆豐推出普發現金第2彈 不限名額人人有獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
兆豐銀行推出普發現金第2彈，宣布優惠再加碼。圖/兆豐銀行提供
兆豐銀行推出普發現金第2彈，宣布優惠再加碼。圖/兆豐銀行提供

普發現金熱潮正夯，又有銀行備足銀彈再撒第二波優惠，兆豐銀行繼日前送6000元刷卡金，短短數日吸引近6萬卡友參與後，今日再次率先宣布加碼第二彈限時優惠，不僅中獎機率100%，獎項也不限名額，除了最大獎可抱回6000元回饋金，最小獎也有200元加福容大飯店300元住宿抵用券。

兆豐銀行表示，優惠不會排除第一次賺過刷卡金的人，只要是BT21卡新戶或首次開立數存帳戶者，用台灣Pay綁兆豐卡都能再次參加。舉例來說，第一次抽到6000元的人，這次也有機會再抽一次6000元，加上政府發放的6000元，等於1.8萬就能輕鬆入袋。

「全民共享普發現金」目前已有超過千萬名民眾登記領取，本月10日起全台更有逾2.68萬台ATM可直接領現，如何放大這筆意外之財，創造更高效益，也成為近期網友熱議重點。

為響應政府美意，各家公股行庫與民營銀行皆不約而同大推好康，而隨著各家銀行的限時優惠陸續到期。

兆豐銀行信用卡暨支付處處長蔡秀玲表示，有別於第一波的限量抽獎回饋，兆豐這次更大幅放大優惠，只要符合資格的民眾都會人人有獎，除了最大獎的6000元外，看好旅遊浪潮正夯，兆豐此次也特地將飯店住宿抵用券加入獎項中，就算抽到最小獎也都有200元回饋金和福容大飯店A8店抵用金300元，等於最少都能賺到500元。

蔡秀玲也進一步提醒，鑒於普發現金議題正夯，不少詐騙也伺機而動，建議運用銀行優惠時，最好能透過LINE綁定銀行個人化服務，設定即時消費訊息通知，讓每一筆消費都不漏接，安心購物樂享回饋。

兆豐銀行 普發現金 刷卡

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