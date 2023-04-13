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網路投資廣告將採實名制 政院通過投顧法70之1

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有鑒於今年網路投資詐騙猖獗，對此行政院今（13）日通過金管會增訂的「證券投資信託及顧問法」第70條之1，也就是網路投資廣告實名制及下架機制。

金管會指出，近年網路投資詐騙猖獗，多以在網路平台投放不實投資廣告方式以吸引民眾，網路平台成犯罪溫床，為阻卻網路投資詐騙案件，增訂「證券投資信託及顧問法」第70條之1，明定非屬證券投資信託事業等業者不得從事廣告行為類型、網際網路平台提供者等網路傳播媒體業者刊登或播送廣告應載明刊播者及出資者相關資訊，及前開網路傳播媒體業者刊登或播送違反規定之廣告，應下架並與委託刊播者、出資者負連帶損害賠償責任。

其中，所謂的有價證券投資或業務招攬的廣告，不得有下列行為:

1.使人誤信經核准經營特許業務。

2.從事投資分析之同時，有招攬客戶或投資勸誘行為。

3.為保證獲利之表示。

4.以推薦、感謝或過去績效等方式，使人誤認投資確可獲利之表示。

5.冒用名人或公司名義，對有價證券進行推介、招攬或引誘投資。

6.與前5款相關之其他不當推介行為。

行政政院代理發言人羅秉成表示，這次的實名制方面並沒有針對平面媒體或是廣電媒體，畢竟這些投放廣告的都是先利用網路平台進行詐騙，利用話術來誘騙，利用套養殺方式，民眾只要沒有辨識清楚就很容易落入的詐騙陷阱，目前各大平台業者都已經在修法前就已經有相關因應機制，未來行政院也會持續跟平台業者接觸，建立接觸管道，還是希望業者可以先以自律為優先，畢竟這類的詐騙行為也容易影響到平台業者自己本身的商譽。

金管會說，「證券投資信託及顧問法」之修正，預計修法後的效果將可落實證券投資廣告實名制；促使網路平台提供者落實廣告事前審查；加強事後對不實投資廣告之下架機制；從源頭阻絕網路投資詐騙，可促使網際網路平台提供者等網路傳播媒體業者落實廣告審查職責，期從根本阻絕網路投資詐騙，以提供國人更安全的投資環境。

廣告 詐騙

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