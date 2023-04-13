打國際盃 臺灣指數公司參加第15屆日本ETF研討會

臺灣指數公司與母公司臺灣證券交易所(證交所)4月初攜手赴日本，參與第15屆日本ETF研討會，並聯名於會場設攤，向超過千人的專業機構投資人宣導台灣證券市場與指數化投資發展概況；並與國際指數公司交流指數化投資發展趨勢，及探討ESG指數或資料業務的合作機會，希望建立緊密關係，共同開拓商機。

臺灣指數公司此行亦隨團拜訪機構投資人，介紹近期配合證交所「建構台灣ESG生態系」推出之「ESG指數資訊」及「客戶指數」，強化行銷台灣指數暨資訊服務，該等新服務獲受訪者高度關注及肯定。

「ESG指數資訊」係提供已出具永續報告書之所有上市櫃公司所編製的指數成分股資料、及附加ESG評鑑結果細項資料之資訊服務，以滿足國內外機構投資人取得台灣上市櫃公司公允且完整之ESG資訊需求，供其運用於台股投資流程，達成永續責任投資與盡職治理目標。

由於台灣半導體產業為國內外機構投資人投資台股部位重點族群，臺灣指數公司以「臺灣全市場半導體精選30指數」為例，說明該指數以30檔台灣上市櫃半導體公司、涵蓋90%以上台灣半導體產業市值，且已有追蹤該指數的ETF及指數期貨，透過股票、ETF及期貨商品之功能，方便投資人進行投資、交易及管理曝險，可作為投資台灣半導體股票投資組合的最佳參考標竿。

「客戶指數」則可由國內外機構投資人自訂股票名單，為其投資台灣股市自營、代操或個別投資組合的主被動管理操作，量身訂製可精準衡量自家操作績效指標之資訊服務。

臺灣指數公司表示，未來將持續配合政策及母公司引資策略，持續深化與國際指數公司及機構投資人關係，積極拓展業務。