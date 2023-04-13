無負債但月入四萬生得起孩子嗎？上班族荷包愈來愈扁

無負債但月入四萬生得起孩子嗎？1111人力銀行今（13）日指出，日前有網友在論壇發文求問，表示自己有車有房都已繳清，存款不到百萬，無任何負債，老婆全職家庭主婦無收入，不久前被裁員中年失業心很累，打算做一份躺平的工作，工作輕鬆月入四萬，無獎金年終福利只有勞健保，打算直接養老，想生個孩子作伴，請教一下能生嗎？

此文一出引發網友熱議，認為原Po把人生想得太美好，「４萬三個人花，有點吃緊」、「小孩可能不想被出生在雙親月收只有4萬的家庭」、「想作伴就養寵物吧」、「想養老就不要生小孩又不是生完就兩手一攤都不用管了」，更有網友直白回覆「中年以後會不會二度遭遇裁員也未知，到時年紀又更大了」。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，為刺激國人生子意願，挽救低迷的生育率，政府砸錢釋放利多落實0~6歲國家養政策，提高各種誘因讓年輕人敢生能養，包括生育獎勵金、每月育兒津貼加碼以及育嬰假留停八成薪等，不過正本清源的解決方式，關鍵在於如何提振國內長期低檔的薪資水準。

根據主計總處日前公布2022年全年每人每月經常性薪資平均為新台幣44,417元，年增2.80%，但是因為通膨高漲，薪水跟不上物價漲幅，去年實質經常性薪資負成長0.15%，為十年最大減幅，因此亦有不少未婚人士懷抱著「有房無子」的觀念，扛了房貸就養不起小孩，於是選擇先拼買房安身立命。

此外，1111人力銀行調查顯示，上班族自評職場幸福指數僅有57分，最不滿意部分來自於薪水65.5%、福利41.1%、前景36.8%、升遷制度27.7%以及工作內容22.9%。

陳尹柔指出，上班族荷包愈來愈扁已是事實，轉而朝向跳槽加薪去努力，根據1111人力銀行資料庫顯示，目前薪資條件落在四萬元以上的工作機會高達近15萬筆，包括財會人員、藥師、儲備幹部、人資主管、業務專員等，產業分布廣泛，近期想轉職的朋友不妨抓住這波缺工熱潮，積極搜尋合適的工作投出履歷，以行動展現「薪」想事成。