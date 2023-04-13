國泰豐益債券組合基金 榮獲2023理柏台灣基金獎肯定

2023理柏台灣基金獎4月12日舉辦頒獎典禮，憑著實力堅強的投研及經營團隊，國泰投信旗下的國泰豐益債券組合基金長期表現穩健，獲得評審肯定。秉持「往下紮根、向上成長」的理念，國泰投信持續開發多元創新的基金產品及服務，深度及廣度不斷提升，提供客戶誠摯且優質的服務，這使得國泰投信能在眾多業者中脫穎而出，年年獲獎，今年以來共勇奪27項大獎，得獎範圍涵蓋公司團隊、共同基金及ETF表現等獎項。

國泰投信總經理張雍川表示，在目前升息循環的環境下，多數債券的收益率來到相對高檔區間，投資價值浮現，國泰豐益債券組合基金追蹤景氣脈絡，靈活操作，協助投資人捕捉收益機會。由於美國聯準會(Fed)對經濟展望與後續政策風向，仍將牽動全球金融市場走向，短線大幅震盪的格局仍難以避免，因債券與股票的報酬長期走勢具低度相關性，故在目前充滿經濟衰退疑慮的市場環境中，投資組合納入債券資產，也有利降低投組波動度，並提高風險報酬比。

國泰豐益債券組合基金經理人蔡泫鳳表示，根據Fed最新利率點陣圖顯示，接下來只剩下升息一次的空間，也暗示目前升息循環已進入倒數計時。回顧歷史經驗，升息循環末段進場布局債市，往往可以掌握債市多頭趨勢展開的投資機會，且不同特性的債券也各有投資利基。

以投資等級公司債為例，因受惠企業競爭力強大且信用違約風險相對低等特性，具利差優勢的投等債有望持續吸引資金淨流入。另一方面，根據J.P. Morgan報告指出，2023年新興非投資等級債的預估違約率由先前預估的10.6%大幅下修至5.5%，明顯低於2022 年的14%，主要反映中國防疫政策的轉向及俄烏戰爭影響的鈍化，因此在信用違約風險降溫下，也有利吸引資金重新回流新興公司債市。

蔡泫鳳說，由於每個景氣循環階段都有表現突出的券種，故建議投資人可透過債券組合基金來配置債券資產，交由專業團隊靈活操作不同券種，掌握景氣循環與債市輪動契機，並發揮投資的最大效益。

國泰投信傑出表現屢獲國內外評鑑機構肯定，資產管理能力有目共睹。在目前震盪的市場環境中，國泰投信依舊以最嚴謹、負責的專業態度，致力為客戶提供誠摯且優質的服務，矢志成為投資人的最佳理財夥伴。根據投信投顧公會2023年2月底資料，國泰投信總資產管理規模突破新台幣1.12兆元，持續穩居台灣第一大資產管理公司地位，並獲得超過187萬受益人數的認同與青睞，2004年迄今累積榮獲183座國內外獎項，並持續締造佳績。