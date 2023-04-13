富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 獲2023理柏台灣基金獎

繼2020年獲得第五屆Benchmark指標基金獎「同級最佳表現」基金大獎後，富蘭克林華美全球非投資等級債券基金4月12日再度獲頒2023年理柏台灣基金獎肯定。繼2020年獲得第五屆Benchmark指標基金獎同級最佳表現基金大獎後，富蘭克林華美全球非投資等級債券基金再度獲頒2023年理柏台灣基金獎-最佳3年期大獎。

富蘭克林華美投信表示，好產品並不會寂寞，能再度獲獎就是肯定，公司秉持客戶至上的原則，提供最佳的操作表現；目前正處美升息尾聲階段，第2、3季也相當適合固定收益產品的投資時機，投資人不妨適度趁機加碼布局。

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金成立於2012年6月28日，共有新台幣、美元、澳幣、人民幣、南非幣等五種計價幣別提供投資人做資金運用選擇，而該基金複委任於富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司操作管理，該公司隸屬於富蘭克林坦伯頓固定收益團隊，其所屬集團累積逾50年投資管理經驗，旗下操作基金包含國人熟知的富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金，為兼具廣度與深度的跨國性投資管理公司。

針對目前市場狀況，富蘭克林華美全球非投資等級債券基金經理人陳彥諦表示，截至3月底，以摩根大通全球非投資等級債券指數為例，利差水準為499bp，低於長期平均的562bp；但以殖利率而言，來到8.76%，高於長期平均的7.82%，為一具有吸引力的評價面水準； 再觀察企業的違約率，1.91%亦低於長期平均的3.10%，顯見企業營運風險仍然可控。

陳彥諦分析，雖然未來在經濟降溫風險之下，利差水準與違約率有放寬或上行的風險為最大隱憂。然而，在美國聯準會升息終點已見、降息起點可期，與具吸引力的殖利率水準之下，預估將足以抵消利差與違約率之風險，帶來一定程度的投資機會，可趁機把握買點。

根據美國聯準會利率點陣圖推估2023年利率頂點將來到5%~5.25%。截至2023年的3月底，市場預期聯準會將於5月再度升息半碼到一碼之間；其後，市場預估美國聯準會最快將於9月有降息的機會，但仍需觀察後續經濟走勢。

雖然，聯準會多次強調仍將以經濟數據為依歸，但可看出以大方向上，今年第2季到第3季之間或將會是聯準會利率進程的轉捩點，富蘭克林華美投信固定收益團隊說，最快下半年逐步轉為有利於債券投資的環境；投資人在適當評估經濟景氣的風險後，目前可做為長期分批布局買進的時點之一。

針對近期市場風險，近期有歐美的銀行股爆雷事件，陳彥諦表示，因該基金持有的金融業比重不但低於參考指標，且分散投資於金融服務、銀行、保險及房地產等子行業，多元配置將有助於抵禦銀行暴雷之風險。