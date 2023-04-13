統一投信奪理柏台灣基金獎三項大獎 歷年基金獎獲獎累計111座

2023年度理柏台灣基金獎揭曉，統一投信再度榮獲三項大獎。統一強漢基金奪得大中華股票五年期獎項，也是連續第二年獲得理柏台灣基金獎肯定。統一亞洲大金磚基金則是獲得亞洲新興市場股票三年及五年期兩座大獎，為二度在理柏台灣基金獎中得獎。加上今年獲得的獎項，統一投信歷年來在基金獎中得到的大獎已高達111座，其中團體獎18座，個別基金獎93座，彰顯了各大基金獎專業人士對於統一投信的認可。

理柏台灣基金獎以基金長期穩定回報為重點，從超過1,700檔國內外基金中，評估三年期、五年期和十年期相對於同類基金的優先表現，選出表現優異的基金。統一強漢基金及統一亞洲大金磚基金在全球市場受到多重利空打擊的情況下，依然能夠以長期穩定的表現脫穎而出，為長期投資的不二選擇。

先前頒發的Smart基金獎中，統一投信也五度獲得股票型基金團隊研究大獎，並在指標基金獎的台灣中小型股票、產業股票－資訊科技及亞洲新興市場股票領域，獲得最佳基金公司的肯定。在金獎團隊的帶領下，統一投信今年在理柏、Smart及指標台灣基金獎中，獲獎的個別基金類型橫跨海內外，包括台股、大中華及科技股，表現出全面性的優異投資實力。

除了理柏基金獎以外，統一強漢基金更連續兩年在指標台灣基金獎中，蟬聯最佳表現基金及最佳定期定額的同級最佳獎項。統一黑馬基金在競爭激烈的Smart基金獎，奪得台股基金大獎。在指標基金獎中屬於產業股票－資訊科技類別的統一奔騰基金，也橫掃該類別的最佳表現基金及最佳定期定額最高榮譽。

統一投信旗下基金的限時優惠活動目前也熱烈進行中，投資人只要在6月底前透過定期定額或日日扣，申購統一投信全系列基金，皆能享有扣款終身零手續費優惠。而且，統一投信旗下基金定期定額扣款金額為2,000元起，每月6,000元最多就能一次定期定額三檔基金。新客戶利用線上方式完成開戶，還送3,000點紅利。紅利點數可以用於單筆申購基金時，一點折1元將手續費消除，大幅降低投資人手續費負擔。