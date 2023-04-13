台新銀合作街口支付 消費回饋和利息同享最高3%

台新銀行與街口支付宣布合作推出「街利存」帳戶，其串聯Richart數位帳戶及街口支付App，只要打開街口支付App，即可連結「街利存」帳戶達到存款、支付、金流檢視的功能，存款利息和消費最高同享3%回饋。

「街利存」帳戶存放的現金，享有新台幣5萬元內最高3%的年利率優惠，透過街口支付App查詢「街利存」帳戶餘額、當月累計利息金額與帳戶交易紀錄。

台新銀行總經理尚瑞強表示，此次台新銀行遵循金管會金融機構間資料共享機制，透過API系統與街口支付串接，共享客戶基本資料，讓街口支付App成為可以兼顧「存款」、「支付」和「查詢帳戶交易紀錄」三大金融服務的一站式數位平台。

「街利存」帳戶為Richart專為街口支付設計的子帳戶服務，用戶可以更便利的分帳管理，透過街口APP連結開立「街利存」帳戶，系統會自動連結綁定本人的街口電支帳號進行消費扣款。

台新這次加碼祭出優惠，根據用戶前一個月於街口支付App的消費筆數及金額，次月將針對「街利存」帳戶提供新台幣5萬元內、最高3%的差異式優惠年利率。透過Richart「街利存」帳戶連結街口電支帳戶進行消費扣款，街口支付另會提供相對應的消費加碼街口幣回饋，用戶可以將每個月的消費預算先放進「街利存」帳戶中，等於利息和回饋都賺到。

「街利存」帳戶依照使用街口支付次數分成五種會員：銅牌、銀牌、金牌、白金、尊爵，固定利率從1%到3%，再搭配街口支付消費回饋加碼最高3%。另外，街口提供4月底前早鳥前1萬名最高可享1000元街口幣。5月1日到14日不限金額扣款消費一次，前8000名享一次66元街口幣回饋。

提到支付產業面，街口董事長梅驊表示，支付產業分成三個階段，第一個階段是獲得有效的客戶，接下來在有效的客戶裡面搭配服務，找出賺錢的服務，在第三個階段就是要把這個服務想辦法擴大，讓這個利基不斷的往上，才能讓這個支付產業能夠開始有獲利的可能性，現在街口正處於第三階段。