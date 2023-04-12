戴爾：下半年商用NB需求轉正 今年銷量期待回到疫情前

PC市場今年上半年仍處於逆風，全球商用NB龍頭戴爾（Dell）看好下半年有望止跌回升。戴爾全球副總裁暨商用筆電市場部總經理Kevin Terwilliger今（12）日坦言，今年第1季對我們來說很艱難，「但在今年的下半年，可以看到商用市場由負轉正，或許可以回到疫情前的銷量跟需求。

儘管第2季PC產業需求有回溫跡象，惟研究機構TrendForce示警，受到市場需求疲弱拖累，企業營收不斷萎縮，而美國聯準會在本月再度宣布升息1碼。在融資、借貸成本攀升至新高點的情形下，可見企業端嚴加控管財務支出，除了採購計畫延宕，同時間也執行人力精簡計畫，恐進一步影響商務機種出貨量。

對此，Kevin Terwilliger表示，根據研調機構IDC報告，今年第1季整體PC市場出貨量下滑近三成，雖然商用市場沒有明確數字，但從整體環境來看，商用PC市場應該也是下降，且跟疫情期間比起來，可以看到現在下降的速度非常陡、非常快。

Kevin Terwilliger指出，「但我們認為，在今年的下半年，可以看到商用市場由負轉正，或許可以回到疫情前的銷量跟需求。」，今年上半年對每個公司來說都是挑戰性很高，主要是因為現在全球經濟不確定的氣氛，大家都希望把錢放在刀口上，第1季、第2季真的比較難，但下半年會轉正。

Kevin Terwilliger強調，我們期待2023年需求整個大於疫情之前，但第1季對我們來說很艱難，目前很難預測今年全年狀況，要看第2季反彈速度有多快，但我們認為，長期評估商用市場需求是逐漸變大，因為有很多裝置更新，光是裝置更新及Wim11的這部分，就會催動需求。

對於下半年商用市場回溫，Kevin Terwilliger分析，基本上用戶每三年會更新一次裝置，這是我們經營商用市場一般有的觀念，還有我們跟客戶之間關係很好，知道差不多他們要更換裝置了，所以從疫情前有大量需求，到現在大約就是今年下半年，但這是我們的假設，實際上要看全球經濟狀況，還有景氣再做一些調整。