犇亞證券攜手上海商業儲蓄銀行 推動易通金圈存與數位帳戶

犇亞證券聯手上海商業儲蓄銀行（5876），於今（12）日舉行「犇亞易通金，圈存金安心」合作記者會，以犇亞證券旗下「ETJ易通金」證券交易平台，配合上海商業儲蓄銀行數位帳戶，共同推廣圈存證券交易機制。

犇亞證券表示，近年股市交投熱絡，開戶者眾，股市交易也愈趨即時與複雜，不時傳出違約交割情況，因此，犇亞易通金參考美、港、日證券市場的交易模式，導入具有「購買力」觀念的圈存式下單，即當客戶進行投資下單時，系統會確認投資者帳戶有足夠的交易金額後，才會放行該筆交易委託。

ETJ易通金的「即時圈存」機制由交易主機連接銀行，盤中加/解圈存均由程式即時處理。同時，ETJ易通金另提供「預圈制」選項，每日盤前可先向銀行查詢餘額並全數圈存，盤中無須逐筆跟銀行對接，下單速度與一般網路下單一致。

犇亞證券說，圈存機制的最大優點之一，在於可協助控管電子交易的風險，例如買賣倒置，或下錯買賣張數。經由圈存機制，投資人可在自有資金的範圍內安心下單，降低交割違約和超額投資的風險。

上海商業儲蓄銀行數位帳戶是犇亞易通金圈存交易的首選合作，希望提供投資大眾安心投資的管道。目前投資人可在網路上完成犇亞易通金和上海商業儲蓄銀行數位帳戶的開戶外，客戶將可享有犇亞易通金所提供的手續費優惠，以及上海商業儲蓄銀行數位帳戶的存款優惠利率等。犇亞易通金更進一步針對新開戶與圈存交易客戶推出贈禮及抽獎。