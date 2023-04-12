疫後解封出遊 中信卡訂房最高15％、航空哩程最高6元1哩

看準疫後解封帶動國內外旅遊商機，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）推出多項旅遊刷卡優惠，即日起至今（2023）年6月30日止，訂房刷LINE Pay信用卡最高享15% LINE POINTS回饋，海外消費刷MUJI無印良品聯名卡最高享10% MUJI Dollar回饋，生日當月刷中華航空聯名卡，最高享新臺幣6元回饋1哩航空哩程優惠，讓中信卡成為民眾旅遊刷卡首選。

中國信託銀行統計資料顯示，中信卡今年前2月旅遊及海外消費金額較去(2022)年同期成長超過50%、增加新臺幣60億元，其中以航空類及旅行社消費大增新臺幣45億元最多，說明後疫情時代旅遊市場已逐步復甦。中信銀行特別與指定飯店、航空、旅行社及全球訂房網合作，滿足民眾各項旅遊需求，在住宿方面，今年6月30日前於Hotels.com訂房刷LINE Pay信用卡，最高享15% LINE POINTS回饋。

針對海外消費，中信卡友刷指定卡別享點數或現金回饋，包括MUJI無印良品聯名卡最高10% MUJI Dollar回饋、LINE Pay信用卡最高5% LINE POINTS回饋，以及中信商旅鈦金卡或ALL ME卡最高3.9%現金或中信點回饋。在航空哩程回饋方面，生日當月刷中華航空（2610）聯名卡，最高享新臺幣6元回饋1哩、刷ANA聯名卡，最高享新臺幣10元回饋1哩。

此外，觀光行程優惠方案亦為中信卡友喜愛刷卡消費之項目，中信銀行攜手多家旅行社推出中信卡指定優惠行程，包括雄獅旅遊及可樂旅遊分別推出華信假期及高鐵假期；易飛網旅遊提供日本、韓國及峴港自由行二人同行優惠，最高可省新臺幣3,000元；東南旅遊主打「大甲媽祖遶境」及「看見台灣原森綠」等國內二日遊方案，最高現折新臺幣500元，Klook則祭出每週一中信卡友享全站限量商品89折之優惠。

「中信旅遊玩家」活動網頁設有「找住宿」、「找行程」、「找票券」及「找優惠」等專區，提供全方位旅遊資訊，亦針對民眾喜愛的日本設置「日本館」，蒐羅日本旅遊住宿及購物優惠訊息。「自助懶人包」專區更提供出國旅遊必備的匯率查詢與試算、中信卡附加權益、線上投保旅遊平安險等資訊，方便民眾查詢。