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上海商銀攜手犇亞證券 推動ETJ易通金圈存交易機制

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
上海商銀與犇亞證券聯手推動ETJ易通金圈存交易機制，上海商銀資深副總經理彭國貴（左）、代言人安心亞（中）、犇亞證券獨立董事趙元旗（右）共同主持。圖/上海商銀提供
上海商銀與犇亞證券聯手推動ETJ易通金圈存交易機制，上海商銀資深副總經理彭國貴（左）、代言人安心亞（中）、犇亞證券獨立董事趙元旗（右）共同主持。圖/上海商銀提供

上海商銀（5876）與犇亞證券合作推出證券圈存交易機制，12日召開「犇亞易通金 ，圈存金安心」合作記者會，以犇亞證券旗下服務平台「ETJ易通金」，推出證券圈存交易帳戶，證券下單，銀行先行帳戶圈存，保障投資安全。

隨著股市熱絡，近幾年來參與股市的投資人增多，除了對賺錢的渴望，如何安心投資，是年輕人投入股市不得不重視的課題。為了讓投資大眾理解安全投資的重要性，避免過度投資，以致產生重大損失，甚至發生違約交割，上海商銀與犇亞證券攜手合作圈存交易機制，希望加強投資人特別是年輕投資族群能有正確理財觀，謹慎投資，累積人生第一桶金。

「ETJ易通金」在交割戶開戶作業，結合上海商銀提供的Cloud Bank 數位帳戶 ，無須臨櫃，透過手機或電腦即可完成線上開戶作業，提供線上開戶的便利性，除了手續便利，上海商銀更提供了優惠的利率及手續費，目前上海商銀數位帳戶可享30萬以內優惠利率1.96%，如果滿足加碼條件，最高可以達50萬，同時提供每月10次跨行提款/跨行轉帳免手續費，犇亞證券易通金結合上海商銀數位帳戶 ，希望提供廣大投資人一個安心投資的帳戶與管道。

投資人可享有犇亞易通金圈存式電子交易的手續費超優惠折扣，且可獲得各式豪禮抽獎機會，配合上海商銀數位帳戶做為交割帳戶，再享上海商銀數位帳戶存款各項優惠。

上海商銀表示，近年積極配合金管會推動普惠金融與提升金融服務效率的政策，持續投入資源發展數位金融，展開跨業合作，致力協助證券商發展證券交割業務 ，包含台股交割業務、國外股市複委託交割業務及證券商分戶帳業務，希望提供證券商及投資人一個安全穩定及便利的金流平台。

上海商銀

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