聯卡中心統計 疫後旅遊消費回溫 帶動盜刷增1.7倍

全球疫情逐漸得到控制，各國國境陸續開放，飽受壓抑與威脅的民眾，終於盼來景氣曙光，久違多時旅遊娛樂(T&E)消費總算再度重逢，各行各業蓄勢待發、往日榮景可期。依據聯合信用卡處理中心大數據資料顯示，國人2022年第4季旅遊娛樂(T&E)簽帳消費明顯成長，較前一年同期數據，航空業成長約5.4倍、旅行社成長約3.2倍 、飯店住宿成長約21%。與此同時，相關的信用卡盜刷通報也較去年同期增加約1.7倍，尤其是網路盜刷交易金額增加更為明顯。

據聯卡中心大數據資料統計，2022年國內36家發卡機構通報詐欺交易549,525筆、相較2021年略減52,963筆(-8.8%)；但全年度的通報金額新台幣22.3億元、明顯較2021年增加2.7億元(+14.2%)，其中又以網路交易類別佔最大比例約98%，最大通報來源除了大家已熟知的國外知名網路盜刷之外，最值得注意的就是疫情過後的旅遊娛樂(T&E)交易增加帶來的盜刷增加，目前已有持卡人通報其卡片在國外旅宿業或航空公司網路交易被盜刷的案例，這類個案由於每筆金額較高，以致快速推升去年下半年詐欺通報金額增加，國內發卡機構已針對此一發展趨勢加強管控，希望在面對疫情趨緩景氣回溫的時刻，兼顧持卡人權益與交易安全，不讓信用卡盜刷增加的趨勢，阻礙了疫情後的消費回復機會。

聯卡中心表示，為免持卡人遭網路盜刷造成不必要的困擾，再次提醒持卡民眾防範網路盜刷的具體做法包括5要3不要。

5要： (一) 要注意消費簡訊。 (二) 要細閱您的交易帳單／紀錄。 (三) 要遠離可疑的網站。 (四) 要養成良好的密碼命名習慣。 (五) 要使用或下載最新防毒軟體與作業系統。 3不要： (一) 不要讓親友使用您的卡號。 (二) 不要回應任何向您要求個人資料的不明電子郵件或簡訊。 (三) 不要使用公用網路進行交易。

聯卡中心強調，信用卡詐欺是一個全球性的問題，並且不斷演進，因此消費者也需要不斷地加強防範意識，以避免自己成為詐欺的受害者。