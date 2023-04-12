快訊

淡大前副校長留遺書「腦部病變智能已失」墜樓亡 醫：高知識份子對失智更敏感

日本旅遊淨土還剩哪裡？ 鄉民推爆2處：觀光客不多又漂亮

綠委批拍陳其邁馬屁 許銘春氣哭怒離場：我不幹可以吧

行政院前院長陳冲：高端與防疫險「同病相憐」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今探討高端與防疫險之間的關聯 。記者曾原信／攝影
行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今探討高端與防疫險之間的關聯 。記者曾原信／攝影

行政院前院長陳冲今（12）日指出，同一周末，兩則消息，先是兩家產險公司再被金管會要求增資，不問可知應是防疫保單的後遺症；接著是高端內線交易案起訴，高舉輕落引發議論，這兩案有何關聯？是否都與特定部會職掌有關？

陳冲表示，「防疫保單之亂」，無怪媒體稱為核彈級巨災，因為連同防疫險及疫苗險，理賠金額截至本年初已高達2,117億元，超過產險業2020年整體總盈餘的42倍，不僅動搖各保險公司淨值，且嚴重侵蝕資本適足率，部分公司也就一再被迫增資。保險公司本在精算基礎上組成所謂危險團體(Risikogemeinschaft)，分散保戶風險，為何反而施展吸星大法，將風險集中吸納於一身？經過去年保單熱賣，一陣紛紛擾擾，全案輪廓漸明，也更釐清癥結所在。

陳冲回憶，談起保單熱賣，不禁想起1997年宏福人壽烏龍保單事件，事後他在次長任內負責周旋善後，當時曾告知保險司同仁：保單熱賣，業者不要急著慶功，很可能是保單設計出了問題，熱賣就是消費者/市場給予保險公司的警訊回饋。25年前，宏福人壽42天內同一保單收入高達38億，保戶及業務員的「熱烈歡迎」，公司未能及早因應，造成鉅額損失，以致公司易手經營。沒想到，於今問題更為複雜慘烈，參雜有不少非保險因素。

首先，原來防疫險理賠以住院為出險主因，保費也以此為計算基礎，去年政府出面「協調業者同意」，改以居家照護為標準，姑不論沒住院何來損失/損害，這其中有多少道德風險?影響當初保費核算?最有意思的是官方表示是為了解決醫療量能不足問題，那保險公司理賠量能乃至財務健全性，以及整體保戶(尤其是非防疫險保戶)權益又如何維護？豈非以鄰為壑。

其次是衛福部相當自豪的清零政策，每日舉辦確診「嘉玲」記者會，突然改為與病毒共存，市場的回應就是保單爆量，續保、新約同時卡位，業者核保程序也在政府關切下亂成一片，風險意識蕩然無存。壓死駱駝最後一根稻草，則是所謂「快篩陽視同確診」，完全動搖損失率與保費計算的基礎，更遑論罔顧風險胃納的觀念，業者加班完成承保，吃力又不討好。令人費解的是，九合一選舉後，理賠案件已消化殆盡，衛福部才慢條斯理於上月公告刪除快篩檢驗條件，相信保險界也不明就裡。

陳冲表示，高端事件，衛福部長雖曾多次在記者會釋放疫苗研發訊息，股價隨之而起，經過約兩年的調查，有兩人被起訴，縱觀起訴書敘述，高端公司股票進出，應涉及證交法第155條操縱股價(七種態樣)、第157條(歸入權)、第157-1條(內線交易)，檢方認為「這不是人為炒作」，「這是國家政策」，也說明經櫃檯買賣中心查核2020/10至2021/12近四百天的交易，並無違反證交法行為云云。但鑑於本案過程高潮迭起、扣人心弦(股價曾飆漲達306元)，國人矚目，似應將有關單位查核經過詳細公布，凸顯查核人員辛勞，也可讓關心國人了解，如何股價如此震盪，其中並無違法之處。同時更要肯定政府各級官員在防疫期間周旋於敏感股市，可以不染塵埃若是，值得學習。

陳冲感嘆，「高端與防疫險，同病相憐，就不要虧待了有關人員吧！」

防疫險 防疫保單 保險

延伸閱讀

保護水資源 環團訴求成立水庫流域管理局

高端與防疫險同病相憐 陳冲指與特定部會職掌有關？

突破外交困境！台灣藥師國家隊爭取主辦2023亞洲藥學年會

後疫情台南長照動起來 檢視管制措施

相關新聞

行政院前院長陳冲：高端與防疫險「同病相憐」

行政院前院長陳冲今（12）日指出，同一周末，兩則消息，先是兩家產險公司再被金管會要求增資，不問可知應是防疫保單的後遺症；...

今晚公布CPI 匯市冷清 新台幣午盤貶2分暫收30.495元

今（12）日晚將公布美國消費者物價指數（CPI），市場呈現觀望，今日新台幣對美元匯率開在早盤最高點30.46元，最低來到...

高端與防疫險同病相憐 陳冲指與特定部會職掌有關？

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（12）日在「高端與防疫險同病相憐」 一文中指出，先是兩家產險公司再被金管會要...

通膨居高不下 星REITs平均預估股利率誘人

近期金融市場因為瑞士信貸(Credit Suisse)再起波瀾，不僅避險情緒升高，也讓美國聯準會放緩升息腳步，同時表示將...

永續治理升級 中壽實現金融永續責任

為精進董事會對於永續議題的監督管理，中國人壽領先多數國內同業，將「企業永續發 展委員會」提升為董事會下功能性委員會，定期...

房貸族出現「死亡交叉」 年薪百萬成買房主力

房價飆漲，小資族群生存空間正在面臨前所未有的挑戰，東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料，年收入低於60萬的房貸族新增房貸件數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦