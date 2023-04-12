通膨居高不下 星REITs平均預估股利率誘人

近期金融市場因為瑞士信貸(Credit Suisse)再起波瀾，不僅避險情緒升高，也讓美國聯準會放緩升息腳步，同時表示將謹慎觀察市場狀況決定升息幅度。在通膨環境下的投資，不僅要擊敗通膨，也要降低風險，大華銀投信建議應持有需求穩定、波動相對低的實質資產。在市場震盪的環境下，今年新加坡REITs(星REITs)有望擺脫去年的陰霾，提供值得期待的總報酬。

大華銀新加坡房地產收益基金產品經理何彥樟表示，REITs因為與股票、債券的相關性低，不僅有相對穩定的股息收益，投資人還可期待潛在的資本利得。根據星展證券3月份的研究報告預估，星REITs個股未來三年股利率多數落在5%至7%，平均股利率甚至超過7%，足以打敗目前的通膨。儘管近期因美國10年期公債上升造成星REITs出現折價，但投資團隊仍相對看好新加坡的工業型REITs、零售型REITs與旅遊及酒店相關REITs。

何彥樟表示，新加坡過去為中國境外旅遊首選地之一，近年因亞太金融中心轉移，吸引不少富豪在當地成立家族辦公室，或是中資企業前往設立營運據點。有鑑於中國已解封，無論公出或觀光的人潮，都可望前往新加坡，回升至過去的入境人口水準。根據估計，今年新加坡的租金在需求持續增長但供給有限的狀況下，租金漲幅有機會成長10%至15%，超過香港，星REITs收益自然也可期待。

大華銀新加坡房地產收益基金為台灣首檔以投資星REITs為主題的基金，該類資產為新加坡交易所第二大板塊，佔新交所市值10%以上，市場規模穩定成長，也是全球主要REITs市場中股利率最高的市場。何彥樟指出，就評價面觀察，目前標普新加坡REITs美元總報酬指數，無論是本益比或是本淨比，都低於五年的平均。無論投資人想要穩定收息或是期待資本成長，現在都是將星REITs納入投資組合的好時機。

就總體經濟面的表現來看，何彥樟指出，統計過去20年，當CPI位於1%至5%的區間，星REITs平均月報酬表現穩健。展望後市，在全球致力壓抑通膨下，新加坡CPI已經從去年8月底的高點7.5%來到目前6%左右。領先指標生產者物價指數(PPI)先行走低，也暗示通膨將進一步降溫。隨著升息可望步入尾聲，加上基本面需求的帶動，星REITs將迎來新成長趨勢，現在逢低分批布局勝率高。