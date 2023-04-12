高端與防疫險同病相憐 陳冲指與特定部會職掌有關？

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（12）日在「高端與防疫險同病相憐」 一文中指出，先是兩家產險公司再被金管會要求增資，不問可知應是防疫保單的後遺症；接著是高端內線交易案起訴，高舉輕落引發議論，他問，這兩案有何關聯？是否都與特定部會職掌有關？

陳冲表示，「防疫保單之亂」無怪媒體稱為核彈級巨災，因為連同防疫險及疫苗險，理賠金額截至本年初已高達2117億元，超過產險業2020年整體總盈餘的42倍，不僅動搖各保險公司淨值，且嚴重侵蝕資本適足率，部分公司也就一再被迫增資。

保險公司本在精算基礎上組成所謂危險團體(Risikogemeinschaft)，分散保戶風險「為何反而施展吸星大法，將風險集中吸納於一身？」經過去年保單熱賣，一陣紛紛擾擾，全案輪廓漸明，也更釐清癥結所在。

陳冲提起，防疫保單熱賣，令他想起1997年宏福人壽烏龍保單事件，他在財政部次長任內負責周旋善後，當時曾告知保險司同仁：「保單熱賣，業者不要急著慶功，很可能是保單設計出了問題，熱賣就是消費者和市場給予保險公司的警訊回饋。」

他提到，25年前宏福人壽在42天內因著同一保單收入高達38億元，保戶及業務員的「熱烈歡迎」，公司未能及早因應，造成鉅額損失，以致公司易手經營。沒想到，於今問題更為複雜慘烈，參雜有不少非保險因素。

陳冲表示，首先，原來防疫險理賠以住院為出險主因，保費也以此為計算基礎，去年政府出面「協調業者同意」，改以居家照護為標準，先不論沒住院何來損失或損害，這其中有多少道德風險？影響當初保費核算？

他說，最有意思的是官方表示是為了解決醫療量能不足問題，那保險公司理賠量能乃至財務健全性，以及整體保戶、尤其是非防疫險保戶權益又如何維護？豈非以鄰為壑。

陳冲提起疫情期間是衛福部「相當自豪」的清零政策，每日舉辦確診「嘉玲（+0）」記者會，突然改為與病毒共存，市場的回應就是保單爆量，續保、新約同時卡位，業者核保程序也在政府關切下亂成一片，風險意識蕩然無存。最後，壓死駱駝最後一根稻草，是「快篩陽視同確診」，完全動搖損失率與保費計算的基礎，更遑論罔顧風險胃納的觀念，業者加班完成承保，吃力又不討好。他說，令人費解的是，九合一選舉後，理賠案件已消化殆盡，衛福部才慢條斯理於上月公告刪除快篩檢驗條件，相信保險界也不明就裡。

話鋒一轉，陳冲提起高端事件，他說，衛福部長雖曾多次在記者會釋放疫苗研發訊息，股價隨之而起，經過約兩年的調查，有兩人被起訴，但是縱觀起訴書敘述，高端公司股票進出，應涉及證交法第155條操縱股價（七種態樣）、第157條（歸入權）、第157-1條（內線交易）。結論是，檢方認為「這不是人為炒作，是國家政策」，也說明經櫃檯買賣中心查核從2020年10月至2021年12月近四百天的交易，並無違反證交法行為。

陳冲總結，鑑於本案過程高潮迭起、扣人心弦，高端股價更曾飆漲達306元，國人矚目，似應將有關單位查核經過詳細公布，凸顯查核人員辛勞，也可讓關心國人了解，如何股價如此震盪，其中並無違法之處。同時更要肯定政府各級官員在防疫期間周旋於敏感股市，可以不染塵埃若是，值得學習。他說「高端與防疫險，同病相憐，就不要虧待了有關人員吧」。