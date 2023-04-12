房貸族出現「死亡交叉」 年薪百萬成買房主力

房價飆漲，小資族群生存空間正在面臨前所未有的挑戰，東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料，年收入低於60萬的房貸族新增房貸件數從2009年的7.6萬件，降低到2022年的6萬件，13年大減1.5萬件，減幅達21%。

年收入破百萬的房貸族新增房貸件數則從33,329件增加到63,635件，激增30,306件，成長幅度接近1倍。

進一步觀察不同收入房貸族佔比，年收入低於60萬的小資房貸族佔比從2009年的50%，快速下降到2022年的33%，創歷史新低。

反觀年收入破百萬的高收入房貸族佔比則從2009年22%的一路上升到2022年的34%，成為目前的買房主力軍。

而且年收入破百萬的高收入房貸族佔比更於2014年、2021年分別超越年收入60~100萬房貸族和年收入60萬以下房貸族，兩度形成「死亡交叉」。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，依據內政部不動產資訊平台揭露，2022Q3全台平均購屋總價約為1,165萬元，若以2成自備款、2.06%房貸利率、30年期本息均攤型房貸試算，房貸族每年需要支付的房貸金額約為42萬元左右。

由此可見，若是房貸族的年收入不足100萬，負擔起來確實相當吃力。目前薪水的漲幅追不上房價的漲幅已是不爭的事實，如果這一根本問題無法得到緩解，未來高收入房貸族與小資房貸族的佔比恐怕會持續此消彼長，小資族面臨的「生存挑戰」也會愈來愈嚴峻。

想要買房圓夢的小資族群又該何去何從呢？黃勝暉表示，小資族買房雖有難度，但也並非完全沒有可能，只要多看、多比較，還是有機會買到屬於自己的房子。

建議小資族群應秉持先求有再求好的心態，如果暫時無法負擔市中心的高昂房價，不妨先到距離市中心較遠的地方尋找價格合理且具有增值潛力的物件，等未來累積到一定財富之後再做換屋的動作。