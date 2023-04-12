實現金融永續責任 中壽提升企業永續發展委員會為功能性委員會

為精進董事會對於永續議題的監督管理，中國人壽領先多數國內同業，將「企業永續發展委員會」提升為董事會下功能性委員會，定期向董事會報告，藉由更緊密地連結企業永續運作與董事會治理，完善永續發展策略並推動永續治理文化，將中壽的永續發展理念由上而下的導入各個營運及業務環節，內化成為每位同仁的DNA，為所有利害關係人創造長遠價值。

中壽長期推動永續發展，掌握國際趨勢及社會脈動，體認到企業的社會責任及影響力，早於法規要求，在2008年即自主發布第一本企業社會責任報告書，並於2014年已成立「企業社會責任委員會」，由獨立董事及高階管理階層擔任委員，整合及督導各部門推動永續發展相關業務，陸續導入國際先進永續觀念及作為，如企網建置中英文企業社會責任專區、發布英文報告書、自主遵循聯合國永續保險原則(PSI)及責任投資原則(PRI)、制定「責任投資政策」等；2021年，更名為「企業永續發展委員會」，並領先壽險同業成立「企業永續發展部」為專責部門，推動ESG相關制度建立及持續完善，並帶領跨部門永續專案執行，為中壽推動永續治理奠定穩固基礎。

透過董事會、永續委員會與企業永續發展部，分別在監督、管理與整合推動的運作下，中壽在國內外永續評鑑上持續獲得肯定。在全球當前最重視的氣候變遷議題下，中壽在2021年取得全球第一張「ISO 14097氣候變遷投資活動評估及報導報告」確證聲明書，並於2022年獲國際權威媒體Financial Times與Nikkei Asia共同評選為「Asia-Pacific Climate leaders」，為大中華地區及台灣唯一入選的保險業者。對於責任投資的落實，連續兩年榮獲Taiwan SIA台灣永續投資獎肯定。整體永續績效與資訊揭露，亦連續多年獲得TCSA台灣企業永續獎肯定；落實消費者權益保護並持續優化金融服務，更四度榮獲主管機關評選成為「公平待客原則評核」績優業者。

中壽持續朝「最值得推薦與信賴的壽險公司」目標邁進，與母公司開發金控齊力實踐永續經營與2045年全資產組合淨零碳排的承諾。中壽也進一步在永續委員會下設立「公司治理」、「社會公益」、「環境永續」、「責任金融」、「顧客權益」、「員工照顧」等六個功能小組，完整涵蓋永續金融面向且深化與中壽組織內各項業務的整合，並與金控永續委員會下的功能小組對應，透過高效率溝通與合作，共同實踐集團身為企業公民的社會責任。