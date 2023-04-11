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升息帶動國銀存款衝53兆元 但放款腳步未跟上、利息收益堪憂

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
升息催生民間資金的存款動能，卻也壓抑了企業資金需求，讓國銀放款腳步遠遠追不上存款增加的速度，恐也進一步壓縮國銀淨利息收益空間。圖／聯合報系資料照片
升息催生民間資金的存款動能，卻也壓抑了企業資金需求，讓國銀放款腳步遠遠追不上存款增加的速度，恐也進一步壓縮國銀淨利息收益空間。圖／聯合報系資料照片

升息催生民間資金的存款動能，卻也壓抑了企業資金需求，讓國銀放款腳步遠遠追不上存款增加的速度，恐也進一步壓縮國銀淨利息收益空間。

金管會昨公布，2023年2月底國銀存款餘額達52兆9203億元，即將衝破53兆元，較上月大增3325億元，銀行局副局長童政彰坦言，存款大增主因是升息、銀行提高利率後，催生了存款動能。

他說，2月國銀存款增加來源，包括壽險業資金移動、電子業轉存款和公營事業轉存款增加，今年前2月存款增加前三大是，中信銀增加1215億元、台新銀增加1191億元，合庫也增加798億元。

升息催生了存款動能，但放款需求卻尚未回溫，2月國銀存款單月增額3325億元、遠超過放款月增822億元，使2月底存放比降到69.5%的史上單月次低，這也顯示銀行滿手存款、成本負擔加重，恐壓縮了淨利息收益空間。

2023年2月底國銀放款餘額36兆7795億元，較上月增加822億元，若以放款用途來看，2月企業投資仍月減37億元降到8115億元，連兩個月減少，顯示企業資金需求尚未回升。

童政彰說，企業投資連兩月下滑，可能是季節性因素，一般企業年初都會採觀望態度，企業接單要等第二季之後才會浮現，再者，就國銀周轉金2月仍呈現增加來看，企業短期資金需求仍在。

若以放款對象別來看，民營企業放款需求大減852億元，童政彰說，主因升息讓企業還本付息增加，企業改採屆期不續借、或提前還款，借款意願較低，但如公營、政府機關或個人借款都持續增加。

升息 利息 金管會

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