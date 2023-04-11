四大公股金控第1季獲利全創新高 雙位數年增率亮眼
四大公股金控2023年第1季獲利全部創下歷史新高，在去年2月俄烏開戰衝擊獲利壓低基期，以及今年利差與投資、金融交易發威下，四大公股金控全部繳出亮眼成績單，其中以兆豐金（2886）第1季獲利成長逾78%最高，第一金（2892）、華南金（2880）第1季獲利年增逾三成，合庫金（5880）年增近13%。
兆豐金除了首季獲利成長幅度最大，兆豐金3月稅後純益29.92億元、第1季稅後純益107.76億元、每股稅後純益（EPS）0.77元，單月、累計第1季獲利與EPS，也都穩居四大公股金控之首，其次為第一金累計第1季EPS為0.5元，華南金、合庫金累計EPS分別為0.37元、0.35元。
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