國銀不靠本業賺錢了？存放比破底但獲利飆高原因曝光

金管會公布，全體本國銀行今年前2月稅前盈餘823.3億元、年增43%，飆上史上同期新高，但同時2月底存放比卻下探69.5%的史上單月次低，顯示國銀獲利貢獻主力，已不再是銀行「傳統本業」的靠存放利差賺錢，而是金融投資交易大賺。

銀行局副局長童政彰坦言，國銀前2月獲利暴增，主要是受惠股市走揚、資產評價增加、兌換利益也大增，導致金融投資收益大豐收。

據統計，今年前2月國銀獲利三支柱中，金融投資收益達375億元、年暴增3.45倍，利息淨收益984億元、年增11%，手續費收入346億元、年減5.6%，顯示今年這波國銀獲利動能，來自金融投資交易大賺。

童政彰說，金融投資收益增加，除了前2月股市轉佳、匯率也占了很大因素，不少國銀的兌換損益都大幅增加。

銀行主管直言，這塊所謂的「兌換利益」就是換匯（swap）交易利得大增。

該主管說，受惠台美利差擴大，國銀吸收外幣存款轉做換匯交易，賺取換匯點的兌換利益，推升了金融投資收益；但因吸收外幣存款的存款利息費用、是掛帳在淨利息收入中，導致利息收益下降、淨利差也縮水。

金管會公布2023年2月全體本國銀行獲利數字。

2月國銀稅前盈餘369.9億元、月減18%、年增35%，累計前2月國銀稅前盈餘823.3億元，年增43%，其中國內分行稅前盈餘278.2億元、獲利貢獻拉升到72%，顯示前2月獲利貢獻仍以國內分行為主，海外市場獲利再降到僅28%。

若以各放款地區別來看，2月國內總分行放款月增1127億元最高，海外市場部分則全盤皆墨，又以OBU（國際金融業務分行）放款月減207億元最多，海外和大陸分行也各月減72.6億元和25.2億元，顯示海外市場放款需求仍疲弱。

也因海外市場放款需求不振，使2月底全體本國銀行存放比降到69.5%，較上月減少0.28個百分點，下探到史上單月新低水位。存放比最低水位是在2021年底的69.23%。