家樂福食物轉型從「i」開始 看價標牌來選永續議題商品

家樂福今（11）日宣布，長期推動的食物轉型，將有「升級版」，即日起開始推動「從i開始，我就是影響力」，i代表影響力（impact、influence），未來顧客只要認明「從i開始」價標牌，可為地球永續盡一份心力，記者會由家樂福總經理王俊超出席主持，並有玉山銀行及超過22位夥伴共同出席參與簽署永續共好承諾，有望影響其他零售通路跟進。

家樂福永續轉型，主要針對供應鏈主要議題做出解決方案，「從i開始」品項針對10大價值分類，包括營養飲食、無添加物、有機產品、生態農業、地方創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料和森林保育等永續主題，品項涵蓋生鮮、食品及家庭日常所需用品，先上架約有2,500支的「i商品」，未來也會定期檢視及增加品項。

家樂福主管表示，要將2,500支「i商品」進行十大價值分類並不容易，不過消費者只要看到「i商品」標籤，就能清楚知道商品屬於哪類議題，比如鮮乳坊許慶良鮮乳就標示「動物福利」；三日苗超級青花苗則標示「營養飲食」。

家樂福希望透過這次推出的「從i開始」計畫，讓跨領域夥伴一起共同實現聯合國永續目標(SDGs)第12項負責任的消費與生產，出席夥伴包含玉山銀行、台鹽生技、歐萊德、太古、佳格（1227）、綠藤生機、一寸鮮、茂林（4935）、馬玉山、吉蒸鮮乳、福樂、台農、日村實業有限公司、有幾園生物科技、福業、集元果、高仰三、源天然、大成長城（1210）、立大農畜、金豐盛、農緯果菜、月光下友善農場、妮娜、向陽咖啡、嵩岳咖啡莊園、雀巢、好來化工、金百利..等，家樂福未來也將持續廣邀更多供應商及生產者共同加入從i開始計畫。

王俊超表示，負責任的消費與生產重要關鍵是資訊透明化，隨著永續消費意識提升，如何讓消費者越買世界越好，已經成為企業永續最重要的任務，家樂福從影響力概念店的實驗計畫開始開始，到今天透過價標牌雙重標示的改變，將全台家樂福量販店及超市都變成了影響力概念店。