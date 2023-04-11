興富發股利出爐！擬配1元股票、0.5元現金
興富發建設（2542）去年每股純益僅繳出2.29元，董事會今（11）日決議每股配發1.5元股利，包括0.5元現金、1元股票，並在6月13日舉行股東會。
興富發指出，去年因市場缺工影響，導致部分建案遞延至今年入帳，讓去年集團營運表現未如預期，去年全年營收僅繳出266.27億元、年減39.8%，毛利率為33.6%，較前年31%小增2.67個百分點，稅後純益達37.4億元，較前年81.86億元大減54.3%，每股純益僅2.29元，低於前年5.77元。
在去年每股純益僅繳出2.29元下，興富發建設今董事會決議每股配發1.5元股利，包括每股發放0.5元現金、盈餘轉增資配股1元；興富發建設決議6月13日舉行股東會。
興富發表示，今年公司在五大案完工入帳下，營運將揮別去年低迷情況。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言