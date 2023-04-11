興富發股利出爐！擬配1元股票、0.5元現金

興富發建設（2542）去年每股純益僅繳出2.29元，董事會今（11）日決議每股配發1.5元股利，包括0.5元現金、1元股票，並在6月13日舉行股東會。

興富發指出，去年因市場缺工影響，導致部分建案遞延至今年入帳，讓去年集團營運表現未如預期，去年全年營收僅繳出266.27億元、年減39.8%，毛利率為33.6%，較前年31%小增2.67個百分點，稅後純益達37.4億元，較前年81.86億元大減54.3%，每股純益僅2.29元，低於前年5.77元。

在去年每股純益僅繳出2.29元下，興富發建設今董事會決議每股配發1.5元股利，包括每股發放0.5元現金、盈餘轉增資配股1元；興富發建設決議6月13日舉行股東會。

興富發表示，今年公司在五大案完工入帳下，營運將揮別去年低迷情況。