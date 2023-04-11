中華信評：台灣銀行業今年放款成長有限

中華信評今(11)日發布「2023年台灣銀行業信用趨勢」報告，指出台灣銀行業穩定的信用趨勢，以及穩健的資本水準為市場波動提供緩衝空間。其中提到，由於台灣GDP成長速度趨緩且全球經濟情勢未臻明朗，2023年的銀行放款成長可能有限，約與去年同期相較成長5%。

中華信評首席分析師藍于涵指出，由於銀行業者致力於拓展淨利息收益率(NIM)高於國內放款的海外放款業務，外幣放款的成長幅度可能會持續高於新台幣放款。

此外，獲利能力方面，中華信評預期，銀行業2023年的獲利能力將持平，且預估進一步升息使銀行的淨利息收益率持續升高，但升幅小於去(2022)年；手續費收入部分，將從較低的基期反彈回升；逾期放款(NPL)水準上升可能導致授信成本略為升高，但與全球銀行業標準相較水準仍低；此外，經濟成長前景疲弱導致授信成本升高。

中華信評首席分析師藍于涵指出，銀行業資產品質部分，由於經濟衰退，今年的資產品質可能隨之惡化，疫情期間的紓困貸款可能會在到期時有部分弱化為應予觀察放款。不過，此類放款在銀行總放款組合中的占比仍然較低。

中華信評預期，今年的不動產價格將小幅下跌0%至5%，經濟方面的不確定性與升息將緩解通膨預期，主管機關的防控措施應可持續穩定房價，中華信評預期，銀行的不動產曝險在台灣央行相關的信用控管措施下應在可控管的範圍內。