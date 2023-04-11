沒錢沒人業務又停擺！金管會廢除丹尼爾投顧執照

丹尼爾投顧營業保證金遭全額扣押、財報資不抵債、多次逕自變更營業處所，加上總經理、財務部門主管等重要經理人又長期缺額未補，金管會認定丹尼爾投顧已無法健全經營，依法將其廢止營業執照。

這也是今年首家被廢止執照的投顧業者。金管會曾在2017年和2020年各廢止聯華投顧和益高環球投顧營業執照。

丹尼爾投顧主要代理境內基金銷售，據金管會掌握，目前僅剩357位基金客戶，因丹尼爾僅負責代銷，這些客戶要辦基金申贖，仍可以找原銷售基金的公司，客戶權益不受影響。

金管會已要求投信顧公會需注意丹尼爾投顧對這些投資人處理狀況，將要求妥善處理這些客戶。

金管會指出，丹尼爾有四大違規：

一、營業保證金不足更在去年10月中營業保證金全額被執行扣押至今未能改善。 證期局副局長高晶萍說，因丹尼爾投顧欠繳勞健保費、員工薪資、加上去年遭金管會裁罰300萬元也未繳納，營業保證金500萬元在去年11月中歸零。 二、丹尼爾投顧110年度財報有資產不足抵償其負債。據金管會數據，丹尼爾累積虧損達3900多萬元，股東權益是負341萬元，金管會限期30天內改善卻未果。 三、丹尼爾投顧多次逕自變更營業處所，已是累犯。高晶萍說，丹尼爾去年3月29日自行變更營業處所被金管會裁罰後，不僅沒繳罰單，又發現其在去年9月13日搬遷新址，直到同年10月才向金管會函報，屬於累犯。 四、丹尼爾投顧總經理、財務部門主管、主辦會計、投資研究部門主管及業務人員長期缺額，且從110年10月迄今未配置財務部門主管，人員配置未符規定。

高晶萍說，目前丹尼爾投顧是處於沒有營運狀況，尤其在去年3月29日被金管會裁罰後，業務停擺，沒有新簽約也沒有新客戶，加上多項缺失未改善，顯已無法健全經營，因此廢照。