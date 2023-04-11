第5度獲獎！臺銀獲「2022年臺灣年度最佳聯貸銀行」

在亞太區貸款市場公會（Asia Pacific Loan Market Association （APLMA））辦理之第12屆亞太區金融機構競賽選拔（APLMA Awards 2022）中，臺灣銀行獲頒「2022年臺灣年度最佳聯貸銀行」殊榮。APLMA每年舉辦 Asia Pacific Syndicated Loan Market Awards選拔，本次為臺灣銀行第5度獲獎，可見臺灣銀行於企業放貸及聯貸業務的優異表現，深受國際公會組織肯定。

APLMA成立於1998年，總部設立於香港，會員規模超過370家機構，包括銀行、非銀行金融機構、保險機構、政府、評級機構與其他數據或服務供應商銀行等，參與的全球性銀行如花旗銀行、美國銀行、德意志銀行及澳盛銀行等會員。APLMA作為亞太地區各國金融機構專業資訊溝通平台，活絡國際間金融機構的合作、互動及交流，並提供豐沛的資源，促進初級與次級貸款市場聯貸的發展與提升，為亞太地區極具公信力之公會組織。

2022年，臺銀繼續維持國內聯貸市場的領導地位，於英商路孚特（Refinitiv）統計蟬聯國內聯合授信市場之統籌主辦銀行（Mandated Arranger）及額度分銷銀行（Bookrunner）的雙料冠軍，市占率並雙雙突破3成，卓越成績有目共睹。臺灣銀行統籌主辦多件逾百億級或大型企業集團之聯貸案件，範圍涵蓋科技、租賃、紙業、民生食品、船舶、通路、潔淨能源等各類產業，主辦案件均具市場指標性；臺銀更肩負國家政策使命，於2022年中推出國家住宅及都市更新中心總額度新台幣4,119億元的鉅額聯貸案，以實際行動支持政府興辦社宅政策；對於優質中小企業，臺灣銀行並積極協助其於聯貸市場順利募集資金；此外，臺灣銀行為善盡企業社會責任，持續努力將國際倡議的ESG理念貫徹在聯貸案件中，藉此發揮金融影響力，為企業經營及社會經濟的永續發展挹注更多動能。

臺銀秉持永續穩健的經營理念，整合集團資源，憑藉金融團隊的專業能力，掌握客戶需求，提供企業全方位、多角化及專業貼心的聯貸金融服務，並積極配合政府永續發展政策，於聯貸案件鼓勵企業落實ESG精神，並持續以國家級領導銀行的角色，引領臺灣聯貸市場往前邁進。