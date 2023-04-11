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元大金串聯在地力量為血庫注入暖流

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控舉辦「元大愛心捐血活動」持續13年不間斷。（元大金控/提供）
元大金控舉辦「元大愛心捐血活動」持續13年不間斷。（元大金控/提供）

元大金控秉持社會參與及金融服務共存共榮的理念，長年深耕公益，將營運據點作為社區發展的核心，辦理本年度第一梯次「元大愛心捐血活動」，邀請民眾挽袖捐血，為擴大活動影響力，攜手鄰里長，串聯更多在地力量，實踐社區共好，總共募得750袋血，為目前中、南部血液存量偏低的血庫盡一份心力。

近日天氣溫差大，為心血管疾病好發期，也是往年用血高峰期，尤以中、南部的O型血庫最為吃緊。「元大愛心捐血活動」每年固定舉辦三次，今年已邁入第13年，截至去年共捐出24,028袋熱血。今年首場捐血活動於3月6日至4月5日展開，元大金控邀請全台元大同仁、供應商及社會大眾挽起衣袖捐出熱血，同時拜訪台北市五個捐血點鄰里長，帶動更多民眾踴躍加入捐血行列。

元大金控連續七年榮獲台灣血液基金會「捐血績優企業團體」，許多同仁養成定期捐血的好習慣，一位每年固定參加三次捐血活動的同仁表示，運動是讓血液流速變快的最好方法，同時他會在捐血前一天補充營養成分較高的食物及擁有充足睡眠，讓身體維持良好狀態。另有同仁則是從大學就養成捐血的習慣，她14年已捐血31次，未來會持續挽袖捐熱血幫助更多的人。

元大愛心捐血活動持續13年不間斷，捐血不只可以救人，還能促進新陳代謝，利人又利己。元大金控深耕社會公益同時與在地互動，鼓勵眾人以實際行動，傳遞溫暖正能量到社會各個角落。

元大金控集團員工挽袖捐血，為血庫注入暖流。（元大金控/提供）
元大金控集團員工挽袖捐血，為血庫注入暖流。（元大金控/提供）

元大金控 捐血

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