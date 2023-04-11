三利多加持 法人：消費將成為A股行情主旋律

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，春節過後，受到美國聯準會升息及中美摩擦等地緣政治因素影響，A股出現震盪調整，不過，A股擁有基本面回溫、政策提振及資金強勁等三大利多加持，後市漲升行情看俏。

就類股表現分析，歷史經驗來看，北向資金偏好大市值、盈利穩定的優質消費股，同時，今年大陸官方工作重心是大力提振市場信心和把恢復和擴大消費擺在優先位置，消費占大陸GDP近四成，各地方促消費政策的陸續出台，政策推動下有利消費穩定回升，預計消費將成為A股行情的主旋律，可優先布局消費龍頭股。

葉宇真表示，就基本面分析，大陸內需回溫，製造業與服務業PMI同步重返擴張，3月官方製造業採購經理人指數（PMI）雖降至 51.9，但非製造業 PMI 升至58.2，三大指數連續第三個月處於擴張區間，顯示經濟穩步回升。「穩經濟」政策效應進一步顯現，加上企業加快復工復產腳步，經濟持續回升，進而帶動製造業、服務業持續復甦回升。在政策面上，大陸兩會已落幕，政府工作報告延續去年中央經濟工作會議的基調，繼續強調恢復並擴大消費、增加居民收入；國家發改委也宣示，有信心、有能力保證今年促消費措施落實，在全年GDP5%左右的增速中讓消費作出更大貢獻，消費產業堪為中國大陸國家發展的重中之重。

葉宇真說，就資金流向來看，海外經濟增長放緩，大陸是少數提前見到經濟落底回升的市場，今年外資流入趨勢不會改變。從年度視角觀察，2018年至2021年期間外資全年流入規模基本在人民幣2,000-4,000億元，2022年僅流入人民幣900億元，今年第1季尚未結束，已流入人民幣1,500億元，超越2022年全年水準，可看出外資看好A股的熱度，但對比歷史外資流入金額仍有空間；同時，境內公募基金也有望因為投資者情緒修復，成為接棒外資的重要資金，在內外資金同步挹注下，A股漲升行情看俏。