中福再次停止交易 董座陳建：公司仍有下市風險籲

老牌紡織廠中福國際（1435）因簽證會計師對111年財報出具「無法表示意見」，遭證交所處置自今（10）日起停止交易。對此，中福董事長陳建打破沉默，表示無奈，並坦言公司目前仍有下市風險，未來將依據公司法第210條，請求中福前董事長、福興董事長黃任中盡速提供福興投資財報，好讓股票恢復、維護近三萬中福小股東權益。

陳建指出，中福此次會遭證交所處以暫停交易，主要是因為簽證會計師對於中福持股49%轉投資的福興投資，未能提供去年經查核完畢的完整財報，所以才對中福財報出具「無法表示意見」。也就是說，只要福興投資出具經認證簽章的財報，會計師即可出具「無保留意見」或「保留意見」，即使是保留意見也可讓中福股票恢復交易。

陳建透露，曾於3月22日偕同簽證會計師親至福興投資登記台北市羅斯福路地址大樓，抵達後現場管理人員卻告知該地址並沒有福興投資，也就是說，福興投資存在借址登記、並無實質營業的狀況，難以查核。

另，中福所收到的福興所謂111年二頁報表，但其上面沒有會計主管、總經理、董事長等具名用印，不符商業會計法第66條規定。也因非福興董事會通過且經公正會計師查核完成的財報，才導致簽證會計師出具「無法表示意見」的查核報告。

陳建表示，自己也是福興的董事，但迄今仍未接獲董事會開會通知，加上福興投資主要的資產為中福股票，中福再次暫停交易後，對於資產的評估更形困難，綜合以上，評估福興近期很難交出財報，目前只能期盼6月30日前福興能完成財報，否則中福仍有下市的風險。