快訊

63歲鍾楚紅台北現蹤 江振誠開心同框！超凍齡美貌好搶眼

國內銀行尚未使用ChatGPT技術 金管會：兩個月內提方案

聯合報／ 記者黃煜穎／台北即時報導
金管會主委黃天牧今表示，目前國內還沒有銀行使用這項技術。（路透）
金管會主委黃天牧今表示，目前國內還沒有銀行使用這項技術。（路透）

義大利擔憂資安問題宣布暫時禁止使用OpenAI的聊天機器人ChatGPT，為全球首例，德國似也有意跟進。金管會主委黃天牧今表示，目前國內還沒有銀行使用這項技術，金管會除已做了超前防範，還會持續了解國外使用情形，並在2個月內提出研擬方案。

金管會主委黃天牧今到立法院財委會審查「證券交易法第十四條條文修正草案」並備詢。

立委高嘉瑜問，金管會是否去了解國內金融機構在ChatGPT上會運用在哪些服務？黃天牧說，3月底已發函給銀行公會了解國內銀行的使用情形，據悉，目前國內沒有銀行使用這項技術。黃天牧表示，已請銀行公會了解各家銀行狀況，將新興科技和自律規範納入管理。

提及有國外金融機構擔憂ChatGPT帶來的資安問題，開始有禁止行為，黃天牧說，國外有的銀行不贊成使用、有些國家數位主管機關是直接禁止使用，金管會會了解國外的運用狀況，兩個月內提出研擬方案。

日前黃天牧表示，金管會的金融資安資訊分享中心，在3月底時發信給所有金融業者，告訴他們ChatGPT可能引起的資安、個資風險影響，包括透過假ChatGPT網站混淆民眾。

再來，金管會已請紐約辦公室和倫敦辦公室在4月5日前，收集全球主要國家監理機關看法，目前還沒有監理機關對此事表態，也有監理機關表達這事情會在國際清算銀行（BIS）做討論。

金管會 黃天牧 資安

延伸閱讀

外資首季淨匯入破4000億元 創史上同期次大量

企業發STO籌資「破蛋」 金管會：首檔虛擬債年底問世

這家董事酬金竟是員工的133倍 立委轟不合理喊設上限

王道銀行普發現金偷跑 金管會：銀行局處理中

相關新聞

國內銀行尚未使用ChatGPT技術 金管會：兩個月內提方案

義大利擔憂資安問題宣布暫時禁止使用OpenAI的聊天機器人ChatGPT，為全球首例，德國似也有意跟進。金管會主委黃天牧...

下半年股匯走勢 外匯局長說「這指標」最關鍵

中央銀行外匯局局長蔡烱民今（10）日分析，美國聯準會升息循環步入末端，美元不會再像過去如此強勢，成為市場共識；展望下半年...

外資首季淨匯入破4000億元 創史上同期次大量

據金管會最新統計，3月外資淨匯入38.29億美元，已連三個月淨匯入，第一季累計淨匯入已達138.76億美元，創史上同期次高，約折合新台幣達4217億元（以前三月台幣對美元平均30.39元匯價估算），顯示今年外資看台股...

地緣政治風險高、匯市冷清 新台幣貶0.3分暫收30.449元

上週晚間公佈非農業就業人口，今（10）日新台幣對美元匯率呈現微幅貶值，開盤30.45元，盤中一路翻紅至30.44元，升0...

線上消費糾紛多 6大電商平台申訴案件排行出爐

行政院消保處今天公布111年度6電商平台申訴案件，較上一年度減少22%。消保處表示，近年線上消費盛行，再加上疫情的影響，...

國泰證券複委託客戶數 半年成長逾十倍

2022年第4季國泰證券App推出定期投資專區，將原先的台美股投資介面進行整合，協助投資人更有效率的定期投資布局，至今獲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦