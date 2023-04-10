國內銀行尚未使用ChatGPT技術 金管會：兩個月內提方案

義大利擔憂資安問題宣布暫時禁止使用OpenAI的聊天機器人ChatGPT，為全球首例，德國似也有意跟進。金管會主委黃天牧今表示，目前國內還沒有銀行使用這項技術，金管會除已做了超前防範，還會持續了解國外使用情形，並在2個月內提出研擬方案。

金管會主委黃天牧今到立法院財委會審查「證券交易法第十四條條文修正草案」並備詢。

立委高嘉瑜問，金管會是否去了解國內金融機構在ChatGPT上會運用在哪些服務？黃天牧說，3月底已發函給銀行公會了解國內銀行的使用情形，據悉，目前國內沒有銀行使用這項技術。黃天牧表示，已請銀行公會了解各家銀行狀況，將新興科技和自律規範納入管理。

提及有國外金融機構擔憂ChatGPT帶來的資安問題，開始有禁止行為，黃天牧說，國外有的銀行不贊成使用、有些國家數位主管機關是直接禁止使用，金管會會了解國外的運用狀況，兩個月內提出研擬方案。

日前黃天牧表示，金管會的金融資安資訊分享中心，在3月底時發信給所有金融業者，告訴他們ChatGPT可能引起的資安、個資風險影響，包括透過假ChatGPT網站混淆民眾。

再來，金管會已請紐約辦公室和倫敦辦公室在4月5日前，收集全球主要國家監理機關看法，目前還沒有監理機關對此事表態，也有監理機關表達這事情會在國際清算銀行（BIS）做討論。